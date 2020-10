El Giro de Italia 2020, graduación tricolor para unos, 'puntazo' para otros

Si hace un año Richard Carapaz pateaba la puerta del ciclismo mundial haciendo oír que Ecuador ganaba el Giro de Italia 2019, esta temporada lo hecho por Jonathan Caicedo, Jhonatan Narváez y, porque no Alexander Cepeda, deja un mensaje importantísimo que incluso, en el balance, pone al país mejor ubicado que Colombia, cuna por años de figuras destacadas que en esta edición no pudieron conseguir podio.

Sin Carapaz por decisión del equipo INEOS Grenadiers de priorizarlo para la Vuelta a España, Caicedo fue el primero en dar el campanazo. En la etapa 3 del Giro, el carchense de 27 años del EF conquistó el primer lugar; mientras que en la etapa 12 Jhonatan Narváez (23) volvió a liderar, para dejarlo finalmente a Cepeda (22) como debutante exitoso en este tipo de pruebas, pues cumplió todo el recorrido de inicio a fin. El domingo, tras llegar a París, Caicedo terminó 65° en la clasificación general y Cepeda 78°; Narváez tuvo que retirarse por una caída, pero sin daños físicos graves.

A decir de Pedro Rodríguez, ciclista quiteño, ganador cinco veces de la Vuelta a la República, lo hecho por los tricolores pone al ciclismo nacional en un nuevo estatus, pues además de Carapaz (ya consagrado), “graduó” a dos ecuatorianos más y permitió que otro muestre sus credenciales.

“Que dos competidores de un mismo país ganen 2 etapas en una de las 3 grandes pruebas del ciclismo mundial es extraordinario, porque Colombia estuvo presente y no fue capaz de subir al podio nunca. Queda claro que existe el talento y la materia prima en nuestro país. Para ello se necesita responsabilidad, constancia y el esfuerzo de cada uno, y lo han demostrado”, manifiesta el también campeón bolivariano de ruta.

Etapa 12. Narváez ganó la fase más larga (204 km). Archivo

Debut. Cepeda fue por 1a. vez e hizo las 21 etapas. Archivo

Oswaldo Hidalgo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, quien lleva 7 años en el cargo, da fe del progreso de los tricolores y no se asombra de los resultados, pero sí los pondera. “Es la muestra de lo que vienen haciendo, no de ahora, sino desde hace mucho. No en vano por eso los equipos internacionales en los que compiten los ficharon”, acota.

Hidalgo recalca que las actuaciones de los tres tricolores en el Giro de este año les servirán aún más a los ciclistas que vienen detrás. Tal es el caso de Santiago Montenegro y Benjamín Quintero, oro y plata, respectivamente, en el Panamericano de México; así como a Richard Huera, quien está siendo pedido para participar en la Vuelta a la Juventud de Colombia, y Stalin Haro; todos llamados a continuar el camino tricolor.

“Me atrevo a decir que el año que viene habrá muchos más nombres ecuatorianos en el Giro. Este año, por la pandemia, algunos de los citados que están siendo contactados por equipos grandes no fueron a entrenar a España”. Ecuador tiene futuro.

LA CIFRA

3.497 kilómetros

se recorrieron en 21 etapas, durante tres semanas del Giro de Italia 2020 disputado entre el 3 y el 25 de octubre.