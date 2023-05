El chileno Nicolás Jarry superó al alemán Alexander Zverev, tercer favorito, y alcanzó por segunda vez la final del torneo de Ginebra, que disputará este sábado 27 de mayo (08:00 de Ecuador) contra el búlgaro Grigor Dimitrov, cuarto cabeza de serie, que remontó al estadounidense Taylor Fritz, segundo, para regresar por primera vez en cinco años a la lucha por un trofeo.

Jarry disfruta de una semana de ensueño. Tras ganar en cuartos de final al cuarto jugador del mundo y vencedor del torneo en las dos últimas ediciones, el noruego Casper Ruud, superó el viernes 26 de mayo, en semifinales, a Zverev, con el que había perdido la final de 2019 en este torneo.

El chileno ganó por 7-6 (3) y 6-3, y llegó a la quinta final de su carrera. La segunda en Ginebra y la segunda de 2023 tras la de Santiago, donde consiguió un nuevo trofeo que añadió al logrado en Bastad, en 2019, cuando estrenó su historial de éxitos.

Jarry, sostenido por su saque y por un tenis atrevido, tardó 1 hora y 48 minutos en ganar por segunda vez en cuatro enfrentamientos al germano.

“Fue un partido loco. Estoy muy contento con la forma en que peleé. Estoy feliz, pero el trabajo no ha terminado. No me tomo ningún partido a la ligera. Vine aquí con un propósito y tengo la intención de terminarlo el sábado”, afirmó.