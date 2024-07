Gerlon Congo: "Esta espina la tenía clavada desde los Suramericanos"

El boxeador ecuatoriano Gerlon Congo superó exitosamente este lunes 29 de julio su primer escollo en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras vencer por decisión dividida al brasileño Abner Teixeira, quien paradójicamente le arrebató la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Asunción, Paraguay 2022, por lo que tenía una revancha pendiente que ya saldó.

"Tenía esta una espina clavada porque nos vimos en los Suramericanos de Asunción, pero ya hemos empezado a lo grande", fueron las primeras declaraciones del tricolor, quien de esta manera pasa a los cuartos de final de la categoría + 92 kilogramos de los Olímpicos, fase en la que peleará ante el francés Djamili-Dini Aboudou, el viernes 2 de agosto, a las 15:08 de Ecuador.

Notablemente emocionado, el boxeador del Juncal, sector ubicado entre las provincias de Imbabura y Carchi, aceptó no haber empezado con un público en contra que de a poco se supo ganar al imponerse en los dos primeros rounds.

"Sí, no fue el mejor inicio con el público, pero me los gané al final. Mi entrenador me dijo que el primer round era esencial para adjudicarme la pelea y así lo hice. Creo que fui dominante y lo mismo el segundo. Ya en el tercero desde la esquina de Texeira le dijeron que estaba perdiendo y fue que entró más rudo, pero valió haberle ganado en los dos primeros", relató el tricolor.

Congo, quien volverá a pelear este viernes 2 de agosto ante el francés Djamili-Dini Aboudou, le envió un abrazo al Juncal, a quienes les dijo confiado: "Esperen a Gerlon que está brutal, fenomenal".

