Gerlon Congo, el 'diferente' del Juncal que debutará en Olímpicos

El Juncal, en la provincia de Imbabura, es conocido por ser la tierra de varios de los integrantes de la selección ecuatoriana de fútbol. Pese a ello, Gerlon Congo decidió romper el molde y dedicarse al boxeo, disciplina que ya lleva practicando once años y que hace poco más de una semana le hizo conseguir por primera vez el sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos.

Con 23 años, Gerlon cuenta que ha sido un camino plagado de sacrificios y perseverancia. “Hasta ahora yo estoy soñando porque todavía no me lo creo, ha sido el sacrificio de muchos años. He tenido que sacrificar muchas cosas, mi familia, amigos, por este sueño”, señaló.

En el Clasificatorio Olímpico Mundial que se desarrolló en Tailandia, Gerlon logró el boleto, a pesar de todo pronóstico. Su rival de cuartos de final en la división +92 kg fue el cubano Fernando Arzola.

“Fue una pelea muy complicada porque sabemos el nivel que tiene Cuba en el boxeo; con solo escuchar el nombre Cuba es difícil. Nosotros con el cuerpo técnico pudimos realizar muy bien el planteamiento táctico para sacar adelante el combate…”, explicó.

Al final, el ecuatoriano se impuso por 3-2, calificación que dio levantando el brazo del tricolor a lo que este respondió con una celebración eufórica, cayendo al piso y golpeando con ambas manos la superficie del cuadrilátero. “Fueron muchos sentimientos encontrados; mi reacción lo dijo todo, estaba muy feliz de haberlo conseguido, lo he venido buscando hace muchos años…”.

El resultado de Tailandia no fue una casualidad. Gerlon, en 2021, con 20 años, participó en el Campeonato Mundial, donde se ubicó en quinto lugar. “Lo que planificaron para mí no era lo que yo llegué a alcanzar; el pronóstico era ganar una pelea y hacer un buen combate, pero nos pudimos ubicar en el quinto lugar, y por eso nos eligieron como abanderado de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022”, precisó.

Ya en los Juegos Suramericanos de Asunción, el mismo año, el tricolor se colgó la medalla de plata y con ello la clasificación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde quedó eliminado en cuartos de final.

Posteriormente a ello, Congo se preparó para los Clasificatorios Olímpicos; en el primero que se disputó en Italia ganó dos combates y quedó a las puertas de la clasificación, tras perder el tercero. Mientras que en el segundo logró instalarse en semifinales, superando a rivales de India, Colombia y Cuba.

“No tenía muchas expectativas de clasificación, porque fue un torneo muy duro, nosotros fuimos con un déficit en la preparación, estuvimos concentrados en Guayaquil, pero hubo días que no pudimos utilizar la pista, así que estábamos como improvisando… Gracias a Dios se nos dio…”, dijo.

Gerlon fue el último boxeador que se sumó a la lista del Team Ecuador para los Juegos Olímpicos París 2024, tras las clasificaciones en Juegos Panamericanos de José Rodríguez y María José Palacios.

