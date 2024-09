Génesis Reasco, del básquet a la lucha por el diploma olímpico

Tímida y un poco reservada ante las cámaras, pero alegre y guerrera sobre el tatami, es como la luchadora ecuatoriana Génesis Reasco se define al enfrentar las preguntas en una entrevista.

París 2024 reemplazará las medallas de bronce que se hayan deteriorado Leer más

El tema obligado a tratar es el diploma olímpico que recientemente ganó en los Juegos de París 2024, donde se quedó en la pelea por el repechaje que le habría dado la oportunidad de disputar la medalla de bronce en la categoría de los 76 kilogramos.

“Hasta ahora, junto con el Mundial han sido mis mejores resultados”, cuenta la deportista, quien en la Copa del Mundo de 2022 logró el quinto puesto, mientras que en París cumplió el sueño de competir en un evento de este tipo.

Hoy, si le toca hacer un balance, dice que disfrutó la experiencia de inicio a fin, ya que a más de lograr estar entre las ocho mejores del mundo pudo conocer a deportistas como la gimnasta estadounidense Simone Biles o intercambiar pins con otros colegas del planeta.

Sus inicios

En París 2024, Génesis Reasco debutó en unos Juegos Olímpicos. Archivo

Pese a lo que muchos puedan pensar, Génesis no comenzó la práctica del deporte con la lucha, sino con el baloncesto. “Era buena y la lucha no me gustaba”, confiesa entre risas. Y no le gustaba, dice, porque “no conocía nada de la disciplina”, aunque con el paso del tiempo se terminó convirtiendo en parte importante de su vida.

A los 16 años se decidió finalmente por la lucha. Fue entonces que por voluntad propia se fue a vivir, estudiar y entrenar en la residencia de la Federación Deportiva de Manabí, ubicada en Portoviejo.

Siga leyendo: (Alexis Lemos y su llanto luego de que Cumbayá le ganara a Emelec)

Durante los primeros días pensó en dejar todo y volver a su ciudad natal, Esmeraldas. “Lloraba todos los días, pero me convencí de que el deporte era mi futuro, así que no paré”, menciona la hija de Jaqueline Valdez y José Reasco.

El entrenador cubano César Carracedo fue quien le vio potencial para la lucha. Y no se equivocó con la esmeraldeña, hoy de 24 años.

Carrera en ascenso

Génesis llegó a París como medallista de Juegos Panamericanos 2023. Archivo

Con 10 años de carrera en este deporte, Génesis ha ganado medallas bolivarianas y sudamericanas, no obstante, tiene un par de ‘espinas’ clavadas: “Aún me faltan las medallas mundiales y olímpicas, algo que estoy segura lograré”, prometió con voz firme.

Jessica Palacios y Damarys Nazareno, recambio de las pesas ecuatorianas Leer más

Pese al idilio con el deporte, entre 2014 y 2016, Reasco estuvo alejada de la lucha por problemas personales; sin embargo, con la ayuda de Carracedo, logró reaccionar a tiempo para volver y convertirse en una de las mejores exponentes en la categoría de los 76 kg.

Dentro del tatami, la deportista tricolor usa varias técnicas para vencer a sus oponentes, pero la que más le gusta es el tackle, una entrada a las piernas con las manos, a fin de derribar al contrario.

Por fuera del deporte, la medallista de oro en los Juegos Suramericanos Asunción 2022 se encuentra actualmente estudiando agronomía en la Universidad Técnica de Manabí, pero por la preparación a París lo dejó momentáneamente.

Ahoras, tras la primera experiencia olímpica, la esmeraldeña no pierde tiempo y continúa su preparación para iniciar el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, que empezará en febrero del próximo año.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!