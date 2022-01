Jonathan Zambrano, conocido en el mundo del surf como el Gato Chila, es un tipo relajado, pocas veces se enoja y siempre anda reflejando buenas vibras; sin embargo el lunes lloraba en la cama de un hospital al norte de Guayaquil. Una operación urgente en la columna vertebral puso en riesgo su carrera y hasta su vida, pues amenazaba con dejarlo inválido o condenado a una silla de ruedas.

Dos hernias discales, una de ellas agarradas a la vértebra L5, que es la relacionada a la ciática, en la zona lumbar, hicieron que el 31 de diciembre el dos veces campeón latinoamericano de este deporte (2015 y 2018) y actual monarca del Circuito Ecuatoriano se quedara postrado en la arena de Salinas, inmóvil, por más de 40 minutos, luego de una práctica de surf. Su vida deportiva estaba en peligro. Hoy lo cuenta como anécdota y con lágrimas en los ojos.

Coronavirus: El Gato Chila sana la muerte de su madre con ayuda social Leer más

“Mi vida es el surf, vivo para eso y para representar al país, por lo que solo plantearme no volver a pararme en una tabla, o peor aún quedar inválido, o condenado a una silla de ruedas te hace replantear la vida de muchas maneras”, manifestó para EXPRESO entre sollozos.

El nacido en General Villamil, Playas, aclara que las lágrimas son de alegría, de sentir que se quitó “un peso de encima”, de ver que aún hay gente buena como el equipo de doctores y personas e instituciones que lo atendieron a tiempo, así como de los ángeles que, dice, no lo soltaron jamás, entre ellos su madre, Fanny Chila, quien murió el pasado 11 de abril a causa de la COVID-19.

“Llegué a sentir que ya se me estaban durmiendo las piernas; hoy no sabes cómo me siento, tengo una sensación de libertad indescriptible, con muchas más ganas de comerme al mundo en todos los aspectos, deportivo, personal, espiritual. He vuelto a vivir. En pocas semanas la vida te cambia y te demuestra muchas cosas”, precisa el Gato sin dejar de llorar.

Prev Next El surfista nacional ostenta los títulos regionales 2015 y 2018, así como monarca absoluto nacional desde el 2018 hasta la actualidad. Cortesía

Chila junto a uno de los galenos tras la operación de las dos hernias el viernes. Cortesía

Chila y Mimi Barona durante uno el Mundial del años pasado en El Salvador donde ambos compitieron. Cortesía

La dolencia del surfista de 30 años tiene su origen hace 16, cuando a los 14, practicando skate, tuvo una caída en la que se cimbró los discos de la columna, pero como se le quitó pronto, no le dio importancia. Fue a los 18, ya como surfer activo, que las molestias volvieron.

“Había días que no podía levantarme bien de la cama, pasaba con dolor... siempre tuve la intención de hacerme radiografías, pero eso no era lo que necesitaba, sino tomografías más profundas. Ya con el tiempo la lesión se hizo crónica y en diciembre pasado todo colapsó. No supe escuchar a mi cuerpo”, reseña.

Detrás de la dolencia del Gato Chila estuvo un equipo de médicos y personas vinculadas al deporte que “actuaron rápido”, asegura. Esa fue la clave.

Alegría y nostalgia en el título del Gato Chila Leer más

“La Federación Ecuatoriana de Surf, Nico Febres Cordero, así como los doctores Bernardo Blum, Jimmy Achi y Pablo Reyes, entre otros, me dieron la oportunidad de tener un poco más de vida, de sentirme emocionado y no tener el dolor. Las previsiones son que en 45 días ya esté de pie. La recuperación será lenta, pero aseguran que por ser joven y deportista la rehabilitación será más rápida”, acota.

Pese a lo lesionado que venía sintiéndose, Zambrano consiguió el título de campeón nacional 2021 (corona que ostenta ininterrumpidamente desde 2018), además terminó en el Top 10 del circuito ALAS (Asociación Latinoamericana de Surf) y participó en un Mundial y Preolímpico donde los dolores mermaron su actuación, clasificando su compañera Dominic ‘Mimi’ Barona por primera vez en esta disciplina a los Juegos de Tokio. Ahora, tras la intervención, Zambrano no duda en apostar por los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Qué miedo lo fuerte que vas a regresar. Ahora sí que cada ataque de backside va a parecer la erupción del volcán en Tonga”, comentó el también surfista ecuatoriano Carlos Goncalves en una de las cientos de muestras de apoyo al deportista.