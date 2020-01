Garcés, cada vez más lejos de Barcelona

Las intensas negociaciones que llevaba la directiva de Barcelona, liderada por Carlos Alfaro Moreno, con José Delgado, presidente de Delfín, se han enfriado y Carlos Garcés, atacante cetáceo, está lejos de ser parte de los canarios para la próxima temporada.

Es que si a solo minutos de subirse al avión que llevaría al delantero a Cali para hacer la pretemporada con los manabitas aún habían posibilidades, estas ya son remotas, por no decir nulas y todo indica que el potente ofensivo seguirá siendo parte del campeón ecuatoriano en todo lo que resta del 2020, salvo que haya una buena oferta de un equipo internacional, al menos así lo dejó saber el titular del monarca.

"Hemos conversado y hemos hecho esfuerzos en la parte económica, hemos sido claros de que si hay una salida es para el fútbol internacional"

"Hemos conversado y hemos hecho esfuerzos en la parte económica, hemos sido claros de que si hay una salida es para el fútbol internacional", comentó Delgado hoy 6 de enero, al ser consultado con el estado de la negociación entre toreros y cetáceos.

Además de una cuestión monetaria entre clubes, otra de las situaciones que frustró el fichaje de Garcés con los toreros es que el interés de los manabitas era obtener también jugadores a cambio, puntualmente Christian Alemán y Byron Castillo, pero no hubo acuerdo.

En las últimas horas del domingo también trascendió que Marcos Caicedo, jugador del Ídolo que finalmente no fue a Liga de Quito, entraría en parte de la negociación al no ser considerado por el cuerpo técnico liderado por Fabián Bustos, aunque aquello no pasó ser una propuesta. De momento la negociación está caída, aunque en Barcelona se analiza hacer un último ofrecimiento por el artillero manabita.