Garcés no pierde el anhelo de llegar a Barcelona

Pese a que Carlos Garcés viajará este sábado 4 de enero a Colombia, para cumplir con la pretemporada de Delfín, el delantero ecuatoriano aseguró que las posibilidades de llegar a Barcelona aún no están cerradas.

"No descarto vestir de amarillo o de algún otro color. Las negociaciones las está manejando mi representante, pero lo único seguro por ahora es que tengo que trabajar con Delfín", aseguró el jugador manabita.

Garcés confesó que se mantiene en constante comunicación con su exentrenador Fabián Bustos, y que el argentino le ha indicado que desea tenerlo en Barcelona.

"He hablado con el profe y mi representante y lo único que sé es que no llegaron a un arreglo. Creo que si, pueda que se de vestirme de amarillo o cualquier otro club que esté interesado en mi, dependerá de la directiva del #Delfín"



Carlos Garcés

📹@nicorivera05#DibluEstáEnTi pic.twitter.com/c1p4uW2q9C — Radio Diblu FM (@RadioDibluFM) January 4, 2020

"Mantengo comunicación con el profe Bustos, me ha dicho que quiere contar conmigo. Eso me motiva mucho y me llena de ilusión poder estar allá (Barcelona), pero habrá que esperar qué sucede".

Garcés, de 29 años, fue una de las piezas clave que tuvo Delfín, en la obtención de su primer título en el torneo nacional, que logró el cuadro manabita el año anterior.

Se pudo conocer que la llegada del atacante ecuatoriano al Ídolo se está negociando entre las dirigencia de Barcelona y de Delfín, pero que esta se daría tras una importante suma de dinero, mas dos jugadores canarios (Christian Alemán y Byron Castillo).