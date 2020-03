El futbolista en la ecuación del coronavirus

Coronavirus: Del Piero sugiere acabar la temporada en Italia a puerta cerrada Leer más

Con la pelota fuera del campo por culpa del coronavirus, la máquina de hacer dinero en el fútbol empieza a verse afectada. Taquillas que no hay, acuerdos comerciales que no se pueden cumplir, venta de mercadería paralizada, salarios por pagar y todo alrededor de una nula producción. Por lo tanto, el ajuste en los sueldos de los futbolistas no es descabellado. En Italia y España lo aplican hoy en día y no es una realidad ajena en nuestro balompié.

Gonzalo Mastriani, delantero de Guayaquil City, habló con EXPRESO sobre la posibilidad de que se aplique esta medida a nivel local y dejó tres lecturas desde la percepción del futbolista en Ecuador: presupuestos, tiempo y decisión colectiva.

“No nos ha propuesto nada la directiva. Es un tema bastante complejo porque el fútbol ecuatoriano no es lo mismo que el alemán y español, no se reciben los ingresos de allá. Una reducción de mes a Sergio Ramos no es lo mismo que a un jugador de acá”, explicó Mastriani.

El segundo punto que el uruguayo trató es el tiempo que tardará la paralización y plantea una solución. “Otro tema analizable es cuánto durará esto, porque se podría tomar la licencia que nos tocaba a mitad de año, 10 o 15 días de vacaciones que es lo más o menos se cumplirá en la cuarentena. Si los clubes toman eso como licencia, no correspondería ningún tipo de reducción porque cuando termine la primera etapa, la segunda va a iniciar en seguida y no paramos”, agregó.

Habría que analizarlo primero en grupo y que lleguemos todos a un acuerdo. En el fútbol ecuatoriano no se gana lo mismo que en Europa. Gonzalo Mastriani, Guayaquil City

Por último: la decisión unánime desde el camerino. “En caso de que esto se estire más, creo que habría que analizarlo primero en grupo y que lleguemos todos a un acuerdo, no individualmente. Hay salarios de 1.500 o 2.000 dólares en el fútbol ecuatoriano, lo cual no es lo mismo que en Europa, que son cien mil al año”, dijo.

Guillermo Almada: "El cuerpo técnico de Jordi Cruyff me pidió recomendaciones" Leer más

Los dirigentes a nivel nacional mantienen posturas diferentes: unos están de acuerdo con revisar la medida, otros creen que es prematuro.

El presidente de Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, le explicó a EXPRESO que “en una emergencia nacional todos debemos perder, y totalmente de acuerdo en revisar los sueldos de los jugadores”.

En el Astillero tratan de tomarlo con un poco más de calma y confían en que esta situación se estabilice antes de que sea un verdadero problema.

No es posible anunciar potenciales escenarios entre esta incertidumbre. Hoy en Emelec pensamos en el cuidado del jugador y los suyos. Nassib Neme, presidente de Emelec

“Para los clubes esta situación realmente se inicia en marzo 15. Aún no estamos en condiciones reales de dimensionar la magnitud del impacto económico que esta tendría en las finanzas de los clubes del fútbol ecuatoriano en general. Finalmente esta es una decisión que corresponde a cada institución vista sus realidades. Hoy en Emelec estamos pensando en el cuidado que cada jugador e integrante de nuestra institución debe mantener en preservación de su salud”, explicó Nassib Neme, presidente del Bombillo, a este Diario.

En la otra orilla, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, en representación de Barcelona, opinó en EXPRESO que “no podemos mirar mucho más lejos de cuando inicia el torneo. Hoy tenemos que rogar que este momento pase y luego pensar en el fútbol. Me parece prematuro analizar sobre una reducción de sueldos, habrá que analizar los presupuestos en general”.