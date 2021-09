LigaPro vs. árbitros: El fútbol vuelve tras pagar un alto precio

El fútbol ecuatoriano, aparentemente, le habría puesto fin a un problema que expuso internacionalmente al torneo y no por una razón agradable. La LigaPro no pudo desarrollarse con normalidad por la protesta de los árbitros, quienes se acomodaron a la medida de suspender sus actividades por cuatro meses de deuda que mantiene el ente deportivo con ellos.

El costo de solucionar el problema no fue bajo: se desnudó el incumplimiento al convenio que realizó LigaPro con los árbitros en enero del 2019, dimes y diretes que poco aportaron al diálogo, gastos que debieron ejecutar los clubes, aunque sabían que no iban a jugar y, por último, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se manifestó ante Conmebol contando la verdad a medias (ya que no explicaron en el oficio que paralizaron sus presentaciones por falta de pago).

Los árbitros han depuesto la medida. Nada que celebrar. Al contrario, mucho que reflexionar. Cumpliremos con lo ofrecido. Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro

De hecho, este último aspecto habría sido el más determinante, ya que FEF solicitó no considerar a los árbitros ecuatorianos, con escarapela FIFA, para las programaciones de torneos internacionales para este 2021 y 2022. Algo que sería un golpe directo a su economía.

El primero en indicar que el gremio arbitral volvería a la actividad fue David Constante, director de competiciones de la LigaPro, quien reconoció en Radio Huancavilca que “tuvimos una confirmación del área de la dirección arbitral, de la CNA (Comisión Nacional de Arbitraje) y tendríamos el partido de hoy (ayer, entre Universidad Católica e Independiente) sin ningún problema con los mismos árbitros”.

Sobre los gastos que han dirigido los clubes para sostener estas programaciones de la fecha 7 que no se disputó rescató que “todo es llegar a un diálogo, hubo una reunión telemática con presidentes de clubes y el de LigaPro y están pendientes para llegar a un acuerdo y entendemos que hicieron un desplazamiento, no solo ellos, también oficiales designados que se debe pagar, pero creo lo importante es que se vuelva a dar el fútbol”.

Adicionalmente, Constante explicó que los duelos que debían jugarse este fin de semana pasado tomarán lugar en el que viene y no se saltarán una fecha para postergar la séptima, ya que pueden haber equipos que sientan desventaja deportiva, ya que ni Católica ni Independiente del Valle tendrán actividad el fin de semana que viene.

“Hay un antecedente que deberíamos revisarlo, cuando el COE Nacional nos paraliza y nos sugiere no tener programaciones deportivas no jugamos ese fin de semana y movimos la fecha 10 a la siguiente semana, por eso nos manejamos de la misma vía y no la dejamos pendiente, tenemos el espacio aún para poderlo hacer”.

El año pasado que fue complicado, el tema de cableras, no tener público, la paralización. Han sido interrupciones para la economía. David Constante, dirigente de LigaPro

EXPRESO conversó con un árbitro ecuatoriano de la Serie B, quienes son los principales damnificados por esta mora de cuatro meses.

“No nos paralizamos porque nos dio la gana. Lo hicimos porque necesitábamos una respuesta clara. Muchos vivimos de esto y estamos muy complicados económicamente”, dijo el árbitro de la Serie B, quien pidió mantener su anonimato.

El juez guayaquileño comentó que para poder cubrir sus gastos mensuales ha tenido que recurrir a la ayuda financiera de sus padres, pero conoce casos de otros compañeros que han pasado por situaciones más complejas.

“Cada uno atraviesa distintos problemas. En mi caso le debo mucho dinero a mis padres, pero conozco a otros compañeros que les deben a los chulqueros o han tenido que vender sus cosas, como carros o motos, para pagar los gastos mensuales en su hogar”.

Lo cierto es que LigaPro ha dispuesto saldar 200 mil dólares de la deuda total y presentó un plan de pago que fue aprobado por los árbitros. La medida de no presentarse cesó y la pelota volverá a rodar, pero ¿será esta la última vez que suceda? Hace dos años el convenio avizoraba mejores días, pero ni eso evitó el incumplimiento al referato.