El fútbol femenino se abre espacio

Fueron muchos meses de incertidumbre, pero gracias al trabajo y la convicción de dirigentes, deportistas, entrenadores y todas las personas vinculadas al fútbol femenino, se logró que la segunda edición de la Superliga ecuatoriana sea una realidad.

Las dos últimas reuniones que las integrantes del grupo Unidas por el Fútbol mantuvieron, resultaron decisivas para delinear las reglas del juego.

En la primera, el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) fijó el 12 de septiembre como fecha de inicio de la competencia, previa aprobación de los respectivos protocolos de seguridad sanitaria, para evitar posibles contagios en medio de la pandemia por la COVID-19.

En una segunda cita, esta vez con los integrantes del Departamento de Competiciones y de la Comisión de Fútbol Femenino de la FEF, se trataron puntos específicos del reglamento. El más importante, la conformación de cuatro grupos con los 17 equipos inscritos, tomando en consideración la cercanía geográfica. De esta manera se evita que todo lo que implica los largos traslados (uso de aviones, hoteles, etc.) se convierta en un posible foco de infección para las jugadoras, integrantes de los cuerpos técnicos y el personal de apoyo.

El sistema de competencia regional solo será válido en la primera fase del certamen. Los dos primeros conjuntos de cada grupo clasificarán a los play offs, donde la eliminatoria se producirá de manera directa, mediante encuentros de ida y vuelta. Así se irán quemando fases, hasta determinar a los finalistas, que el 19 de diciembre disputarán el cetro que en 2019 obtuvo Deportivo Cuenca.

Tomando en consideración la tabla acumulada, los cruces se darán de la siguiente manera: primero vs. octavo, segundo vs. séptimo, tercero vs. sexto y cuarto vs. quinto.

Estamos felices por el apoyo que hemos recibido para darle continuidad a este proyecto. Incluso desde FIFA se impulsa al fútbol femenino Fernanda Vásconez, club Ñañas

La brasileña Emily Lima, entrenadora de la selección ecuatoriana de fútbol femenino, considera positiva la inclusión de una jugadora en todos los partidos de la Superliga porque, además de darle ritmo de competencia a las deportistas, le permitirá a ella contar con una vitrina donde observará el material humano que cuenta de cara al Sudamericano que se disputará en Uruguay, en fecha que se definirá cuando la pandemia aplaque su furia.