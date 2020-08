Francisco Egas recupera el poder

Francisco Egas (c) recuperó el mandato de la Ecuafútbol, aunque hay voces que siguen rechazando su mandato.

En democracia las mayorías mandan, y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no es la excepción. El directorio, de manera unánime, resolvió dejar sin efecto la reconformación que tuvo el pasado 24 de abril, cuando se le entregó la presidencia a Jaime Estrada, ubicando a Francisco Egas como tercer vocal.

Sin embargo, aún no está dicha la última palabra en este laberinto jurídico en el que se encuentra la matriz del balompié nacional.

El jurista deportivo Ecuador Santacruz no está de acuerdo con lo actuado, mientras que su colega Celso Vásconez considera que ese era el camino a seguir.

“Este directorio, ilegítimamente ha resuelto revocar algo que ya no estaba en capacidad de hacerlo, porque el organismo que ratificó su reconformación fue un Congreso Extraordinario, y por lo tanto el único que podía revocarlo es otro Congreso. Aunque hoy no estén en funciones, los dirigentes suspendidos pueden enviar una comunicación señalando que el directorio no tiene la capacidad de hacer lo que hizo. El directorio debió convocar a un cónclave para que conozca y resuelva el asunto”, detalló Santracruz.

“Tiene que haber un órgano legal que declare nulo lo del 24 de abril, por ende lo resuelto en el Congreso del 1 de mayo también es nulo. Un medio de reparación, por así decirlo, es que el propio directorio deje sin efecto lo sucedido el 24 de abril”, replicó Vásconez.

EXPRESO buscó la versión de Egas, pero este se excusó, porque estaba en una reunión.

LOS QUIEREN SACAR

Esta diario también se comunicó con dos de los vocales sancionados, quienes indicaron que en este momento no pueden dar declaraciones, porque luego de la pena que les aplicó la Conmebol, referirse públicamente respecto a lo que sucede en la FEF les puede acarrear un castigo mayor.

Sin embargo, uno de los seis dirigentes de la FEF, que el pasado 5 de agosto fue sancionado por 90 días, por parte de la Conmebol, y que pidió que su nombre se mantenga en reserva, afirmó que Francisco Egas está “aplanando el terreno”, para sacarlos de forma definitiva del directorio.

“Lo que buscan es presionarnos para que renunciemos al cargo. Nos quieren hacer ver como los malos de la película y no es así. Lo único que hicimos fue denunciar el mal manejo que el señor Egas estaba y está realizando en la FEF”, comentó la fuente.

El directivo aseguró que algunos de los miembros sancionados estuvieron pensando en renunciar, pero que prefirieron cambiar de opinión, hasta no tener una respuesta del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

“Estamos trabajando con nuestros abogados, para presentar una apelación a este atropello que estamos viviendo. Nosotros nunca actuamos en contra de los estatutos de la FEF, todo se lo hizo en el marco legal. En cambio el señor Egas sí actuó en contra de los reglamentos de la federación al acudir a la justicia ordinaria. Por esto último esperamos que el TAS pueda pronunciarse y se sancione a los que hicieron mal las cosas”.

Además, la fuente lamentó que mañana se vaya a elegir nuevamente a otro entrenador de la Tricolor, “al antojo del grupo de Egas”. MGD-DPI