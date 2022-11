El italiano Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici), que jugará este domingo 6 de noviembre su última ‘bola de partido’ por la corona del Mundial de MotoGP 2022, dijo este sábado que lo que más le da que pensar es el hecho de que podrá “ganar el título” en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, última prueba de la temporada.

“Eso es lo que más agitación me produce en este momento y creo que hay que estar orgulloso por ello, porque no a todo el mundo le sucede y hay que ver el lado positivo. A nivel emociones, soy bastante sensible como piloto, espero estar mañana en el buen camino”, recalcó.

Pese a lo cerca que Bagnaia está del título, el protagonista de la jornada fue el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22), quien sumó su quinta “pole position” de la temporada en la clasificación oficial, en la que el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) no logró “apabullar” al italiano Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22).

Quartararo necesitaba “sobrecoger” con un buen resultado a su rival por el título, Bagnaia, quien ahora va con mucha más decisión.