Fórmula Uno: Verstappen coquetea con Mercedes y pone nervioso a Red Bull

A pesar de su contundente victoria por más de 22 segundos de ventaja contra Checo Pérez, su compañero de equipo y que llegó segundo, el nombre del vigente campeón mundial de Fórmula Uno es noticia por su posible salida de la escudería que domina la F1 los últimos años: Red Bull.

Alcaraz se llevó el duelo de exhibición ante Nadal y está listo para Indian Wells Leer más

Tras el conflicto que se generó en el equipo de la bebida energizante por la investigación en contra de su jefe, Christian Horner, a quien se le acusaba de “conducta inapropiada” a una empleada a la que le habría enviado chats con “mensajes sexuales”, el padre del piloto más dominante de la grilla estaría pensando en el futuro de su hijo y un posible cambio de imagen.

Según indicó el periódico británico The Telegraph, Jos Verstappen, ex corredor de F1 y padre de Max, fue visto en varias ocasiones durante el fin de semana en Bahréin junto a Toto Wolff, director del equipo Mercedes. En su reporte, el medio cree que se hospedaron en el mismo hotel (The Four Seasson), situación que habría propiciado esos encuentros.

Y es que Verstappen padre mostró su disgusto por el caso que tuvo en vilo a la categoría, tras la acusación contra Horner. “Aquí hay tensión mientras permanece en su posición”, dijo Jos a Daily Mail Sport durante los recientes días en Baréin. “El equipo corre peligro de desintegrarse. No puede seguir como está. Explotará. Está jugando a ser la víctima, cuando es él quien causa los problemas”, agregó el ex corredor de 51 años.

Ante este escenario, y luego de ser visto con una persona influyente en la carrera del actual monarca de la F1, Wolff tuvo que responder a la consulta de la prensa tras ser visto con el mayor de los Verstappen y si existían chances que Mercedes inicie gestiones para que Max ocupe la butaca que deja libre Lewis Hamilton en 2025 con su partida a Ferrari.

Wheeler renueva con Filis por 126 millones de dólares por tres temporadas Leer más

“Creo que el conductor siempre elegirá el auto más rápido”, dijo Toto. “De eso se trata fundamentalmente. Por el momento, el Red Bull es el auto más rápido, así que en mi opinión esa siempre será la prioridad”, agregó el director de las Flechas de Plata sobre la supuesta llegada del tricampeón del mundo.

Acto seguido, y a pesar de dejar en claro que para él Verstappen se subirá al auto que esté en mejores condiciones, Wolff llenó de elogios al piloto de 26 años que el sábado 2 de marzo alcanzó su victoria número 55 en su historial de la Fórmula 1. “Max está en una liga diferente, en una galaxia diferente. Tenemos que reconocer su nivel de desempeño. La actuación fue extraordinaria”, dijo sobre el desarrollo de la primera carrera de la temporada.

La historia cuenta que el piloto neerlandés estuvo cerca de fichar por Mercedes cuando era muy joven. Sin embargo en aquella ocasión, tanto Nico Rosberg -campeón del mundo en 2016-, como el propio Hamilton, tenían contratos de largo plazo con la escudería alemana, razón que evitó el desembarcó de Mad Max al equipo que tiene sede en Gran Bretaña.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!