Fórmula Uno: Gana Hamilton pero la foto es para Ferrari

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), ganó el Gran Premio de Estiria, segundo del Mundial de Fórmula Uno, en el Red Bull Ring austriaco -escenario de la primera carrera-, en el que firmó un nuevo 'doblete' junto a su compañero finés Valtteri Bottas, líder del certamen.

El holandés Max Verstappen (Red Bull) concluyó este domingo en tercera posición, justo por delante de su compañero tailandés Alex Albon, una prueba en la que los dos Ferrari del alemán Sebastian Vettel y del monegasco Charles Leclerc quedaron fuera de carrera a las primeras de cambio, al tocarse entre ellos.

Tres coches no caben en la misma curva. No sé qué hueco vio Charles

Sebastian Vettel se desmarcó de cualquier culpa. "Estoy convencido de que hablaremos y que se resolverá el asunto. Hoy, de todas maneras no había mucho que hacer", opinó el cuádruple campeón mundial alemán (2010-13, con Red Bull), que en las dos primeras carreras, ambas en idéntico escenario, tan sólo ha sumado un punto, al haber acabado décimo el Gran Premio de Austria que abrió el campeonato. Su compañero, en cambio, asumió todo.

Es difícil de explicar; pero la culpa es mía. Él no cometió ningún error. "No hice mi trabajo y estoy decepcionado conmigo mismo. He arruinado mis posibilidades, las de 'Seb' y las del equipo.

Charles Leclerc