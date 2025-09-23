Fluminense vs. Lanús EN VIVO: sigue aquí los cuartos de final de Copa Sudamericana
La clasificación a semifinales se define en Río de Janeiro. Fluminense recibe a Lanús con la obligación de ganar por 2 goles
Fluminense se juega este martes 23 de septiembre en el estadio Maracaná su continuidad en la Copa Sudamericana frente a un Lanús que llega con ventaja tras imponerse 1-0 en la ida en Buenos Aires gracias al tanto de Marcelino Moreno en el minuto 89.
El conjunto carioca, dirigido por Renato Gaúcho, está obligado a ganar por dos goles para acceder directamente a semifinales; un triunfo por la mínima llevará la serie a penales, mientras que un empate clasifica al cuadro argentino.
El Flu conserva el favoritismo por su condición de local y por mantener un invicto de doce partidos en el torneo continental, con diez victorias y dos empates. Sin embargo, su nivel está lejos del mostrado en el Mundial de Clubes.
En el Campeonato Brasileño ha tenido un desempeño irregular, con dos derrotas, un empate y dos triunfos en los últimos cinco encuentros, ubicándose en la octava posición, a 20 puntos del líder Flamengo.
El equipo sufrirá la ausencia de Paulo Henrique Ganso, lesionado en la pantorrilla izquierda, mientras que Nonato es duda por tendinitis en el pie derecho y podría ser sustituido por el argentino Lucho Acosta.
Lanús, bajo la dirección de Mauricio Pellegrino, llega con confianza y con la intención de defender la ventaja. Para el duelo en Brasil mantendría la misma alineación, debido a que Felipe Peña Biafore, Juan Ramírez, Ramiro Carrera, Raúl Loaiza y Ronaldo Dejesús siguen lesionados.
Detalles para ver EN VIVO el partido
- ¿Fecha? martes 23 de septiembre
- ¿Horario? 19:30 (ECU / COL / PER), 20:30 (VEN / BOL), 21:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)
- ¿Dónde? estadio Maracaná, Río de Janeiro
- ¿Canales de transmisión y streaming? ESPN, Disney Premium
Alineaciones confirmadas de los equipos
Las formaciones se verán reflejadas una hora antes de iniciar el compromiso.
Sigue el minuto a minuto del partido
