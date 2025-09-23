Fluminense vs. Lanús EN VIVO: sigue aquí los cuartos de final de Copa Sudamericana

La clasificación a semifinales se define en Río de Janeiro. Fluminense recibe a Lanús con la obligación de ganar por 2 goles

Fluminense se juega este martes 23 de septiembre en el estadio Maracaná su continuidad en la Copa Sudamericana frente a un Lanús que llega con ventaja tras imponerse 1-0 en la ida en Buenos Aires gracias al tanto de Marcelino Moreno en el minuto 89.

(Le puede interesar: Liga de Quito vs Sao Paulo: ¿Cuándo es el partido de vuelta por Copa Libertadores?)

El conjunto carioca, dirigido por Renato Gaúcho, está obligado a ganar por dos goles para acceder directamente a semifinales; un triunfo por la mínima llevará la serie a penales, mientras que un empate clasifica al cuadro argentino.

El Flu conserva el favoritismo por su condición de local y por mantener un invicto de doce partidos en el torneo continental, con diez victorias y dos empates. Sin embargo, su nivel está lejos del mostrado en el Mundial de Clubes.

Lanús intentará dar un golpe de autoridad en el estadio Maracaná. cortesía

En el Campeonato Brasileño ha tenido un desempeño irregular, con dos derrotas, un empate y dos triunfos en los últimos cinco encuentros, ubicándose en la octava posición, a 20 puntos del líder Flamengo.

El equipo sufrirá la ausencia de Paulo Henrique Ganso, lesionado en la pantorrilla izquierda, mientras que Nonato es duda por tendinitis en el pie derecho y podría ser sustituido por el argentino Lucho Acosta.

Lanús, bajo la dirección de Mauricio Pellegrino, llega con confianza y con la intención de defender la ventaja. Para el duelo en Brasil mantendría la misma alineación, debido a que Felipe Peña Biafore, Juan Ramírez, Ramiro Carrera, Raúl Loaiza y Ronaldo Dejesús siguen lesionados.

Detalles para ver EN VIVO el partido

¿Fecha? martes 23 de septiembre

¿Horario? 19:30 (ECU / COL / PER), 20:30 (VEN / BOL), 21:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

¿Dónde? estadio Maracaná, Río de Janeiro

¿Canales de transmisión y streaming? ESPN, Disney Premium

Alineaciones confirmadas de los equipos

Las formaciones se verán reflejadas una hora antes de iniciar el compromiso.

Sigue el minuto a minuto del partido

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!