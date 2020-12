"Las finales de LigaPro, deben y van a jugarse con VAR también"

La petición de Emelec parece que llegará a buen puerto y sí habrá VAR en el duelo del domingo contra Barcelona. Así lo han podido dilucidar los representantes de la Comisión de Arbitraje de la FEF y el de LigaPro. Ambos, en rueda de prensa, dieron diferentes detalles de la contratación de la herramienta y anticiparon que habrá en la final, de existir una.

VAR en el Clásico del Astillero: Miguel Ángel Loor y Francisco Egas hablan de la posibilidad Leer más

Carlos Manzur, de la FEF, explicó cuál serían las opciones para contratar el servicio del VAR y adelantó que la respuesta de la IFAB estaría entre miércoles o jueves.

"Hawk Eye tiene los equipos en Quito y Mediapro los tiene en Colombia. Con quien hemos avanzado es con Hawk Eye. Cuando hay un proveedor nuevo hay que hacer un tramite que IFAB debe aprobar, estas dos que menciono ya tienen la aprobación de la IFAB", explicó Manzur.

"La cotización está alrededor de los 10 mil dólares, a eso se agrega un valor de 3 mil dólares y costos normales de arbitraje, Estos costos son por la premura que hay que trabajar, cuando hablábamos del torneo en general era como 4 mil dólares. Es algo que los clubes deben analizarlo para que todos puedan contar con ello", aseguró.

Loor comprometió a la Comisión de Arbitraje para desde ya trabajar en el VAR para las finales del torneo ecuatoriano.

Lucía Vallecilla amenaza con ir al TAS Leer más

"Como en todo lo que tiene que ver con el fútbol, jamás en la historia todos van a estar de acuerdo con algo, así sean cosas positivas, pero nosotros no queremos escoger un partido este sí o no. Un club solicitó el VAR, a partir de allí, como a todo club se analiza la solicitud se hizo una gestión entre la Comisión de Arbitraje y LigaPro. Es legal, sí, se analizó, se revisó y se puede", adelantó.

"A partir de allí nos soprendimos todos, porque no nos lo habían preguntado. Técnicamente se puede, sí. Documentalmente se puede, sí, es probable. Hay que esperar a la IFAB. La LigaPro está de acuerdo, sí, no hay razón para decirle que no porque además pagan los clubes. Mejora el fútbol, sí lo mejora", agregó Loor.

Por último Loor asegura que el fútbol ecuatoriano "da un paso adelante" y que "en media hora, todos estuvimos de acuerdo" con la inclusión del VAR.

"Hay que entender que llegó el VAR a la LigaPro. Ya se probó en la Supercopa Ecuador y fue positivo. Si lo vamos a utilizar en un partido sería bueno que en las finales debe usarse. Si mañana otro club pide, se gestionará, pero para 2021 se puede hacer por etapas. Esta vez nos tocó lanzarnos algua y aprender a nadar", cerró.