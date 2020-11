Lucía Vallecilla amenaza con ir al TAS

La presidenta de El Nacional, Lucía Vallecilla, mantiene su versión inicial. Según ella, la culpa de la suspensión al equipo criollo, para el partido contra Guayaquil City, es de América y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Insistió en que arregló todo a tiempo y por ello apelará la decisión, pedirá que se juegue el partido y en caso de no ser aceptado, acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

"Nosotros fuimos víctimas de una injusticia", justificó en un video publicado en las redes sociales del plantel militar.

Todos esos problemas despertaron a varios exdirigentes militares, quienes pidieron la renuncia de Vallecilla. Y ella respondió. "El capitán se hunde con el barco. No me iré. No renunciaré y El Nacional seguirá en la serie A", dijo la mañana de este lunes 30 de noviembre de 2020 en Sonorama.

El Nacional no jugó el fin de semana porque fue suspendido por deudas. Para la siguiente jornada también tiene un pendiente de 55.000 dólares. Según Vallecilla, los pagará hoy mismo para evitar nuevas sorpresas de último minuto.

Por ahora, el cuadro criollo está fuera de la zona del descenso, pero apenas por el gol diferencia.