Fidel Martínez: "Ecuador debe retornar a una Copa del Mundo"

La última vez que Fidel Martínez vistió la camiseta de la Tricolor fue el 31 de octubre de 2017, en un partido ante Brasil (derrota 2-0). Jugó hasta los 79 minutos y fue reemplazado por Marcos Caicedo, eran las eliminatorias a Rusia 2018. Lunes 22 de marzo de 2021. El goleador de la Copa Libertadores 2020 está de regreso en la Casa de la Selección. Han sido cuatro años de ausencia y en este tiempo, Fidel ha pasado por México, Uruguay y China. Ahora ha vuelto al fútbol azteca, es el goleador del Xolos de Tijuana, su antiguo club.

- ¿Cómo describe este regreso?

- Gracias a Dios estamos de vuelta a donde uno sueña de pequeño estar, es como cuando me llamaron a la selección y tenía 15 años, con las mismas ganas e ilusión. Es algo que no se puede describir con palabras. Como cuando eres niño y te dan lo que pides, la felicidad te entra en el cuerpo y no quiere salir.

- Solo era cuestión de esperar para que se dé su vuelta...

- Sí. Trabajo a triple jornada para tener el nivel que muestro, con esfuerzo se consiguen las cosas y la respuesta está en el llamado del profesor Gustavo Alfaro.

- Ya son 14 años con la Tri, desde que ganó la medalla Panamericana, en Brasil...

- Siempre será un orgullo vestir la piel del país, somos afortunados de ser parte de esto y cada convocatoria, cada partido, es diferente, aquí dejamos la vida.

- Está de regreso en la Tri, ahora con la novedad del Kitu Díaz...

- Estoy feliz por la convocatoria del Kitu, se lo merece, son 11 o 12 años que está en nuestro país, se ha convertido en el referente de Barcelona, hoy pasa por un buen momento y eso suma en la Tri. Lo saludé, le di un abrazo, lo felicité y le dije: ‘vamos con todo’.

- ¿Ha imaginado una dupla con Díaz en el Monumental?

- No lo imagino, pero ya la hicimos y ganamos en algunas canchas de Sudamérica. Díaz lo tiene ‘clarito’ dentro del campo de juego, hay que esperar si se da esa oportunidad, pero solo pensarlo es buenísimo.

- ¿Cuál es el plus de jugar con Damián Díaz?

- Es muy inteligente y eso ayudará en la distribución de la pelota. Sabe dónde poner el balón, los ofensivos salimos ganando con él.

(Damián) Díaz la tiene ‘clarita’ en el campo de juego, ojalá podamos juntarnos en la cancha con la Tri.

- ¿En qué piensa cuando escucha o lee Catar 2022?

- Que Ecuador debe retornar a una Copa del Mundo. Tenemos capacidad y buenos jugadores para cumplir ese objetivo. Hay que trabajar con todo.

- ¿Había hablado antes con el profesor Gustavo Alfaro?

- No tuve la posibilidad de dialogar antes, pero lo hice en la concentración, nos conoce a todos en cualquier sentido. Ahora hay que hacer lo que él quiere en la cancha.

- ¿Qué piensa de volver a jugar con la Tricolor y en el estadio Monumental, donde brilló tantas veces?

- Son las cosas lindas de la vida. En el estadio de Barcelona me ha ido bien y siempre es grato volver.

- ¿Cómo tomó el galardón que ganó por el gol más bonito de la Libertadores 2020?

- Eso fue gracias al esfuerzo del plantel, puse mi granito de arena. Trabajamos bien, enfocados en lo que queríamos. Al final Dios me ayudó a escribir mi historia.

- Está en el selecto grupo de artilleros de la Copa Libertadores de América, donde el máximo goleador es nuestro recordado Alberto Spencer...

- Es un orgullo, cuando fui a Uruguay entendí lo que significa Spencer, es algo grande, sublime. Una cosa es decírtelo y otra es estar ahí. La verdad que es otro sueño cumplido.

- ¿Qué le quedó de esa Copa con Barcelona?

- La vida es un aprendizaje constante, en cada acto que realizamos escribimos nuestra historia. Esta es la mía, pero hay que seguir trabajando y no parar nunca. Fue una linda participación, lo mejor de todo es la alegría que se le dio a la hinchada amarilla, para la cual va mi respeto y admiración.

Gustavo Alfaro nos conoce a todos y los que estamos aquí debemos trabajar para plasmar su idea de juego.



- En 2014 anotó 10 goles con Xolos, ese es su récord con ese equipo, pero ahora está a 4 de alcanzar eso y con varias fechas por venir...

- El camino es largo y los sueños son muchos. Hay que vivir el día a día. Dios sabrá si marco diez o más. Calma por favor (risas), serán lo que Dios tenga planeado para mí. La idea fue siempre, ha sido tener competencia, marcar la diferencia y escribir una historia con Xolos. Esto es paso a paso.

- Lleva más de una década repartiendo goles...

- Aclaración... No soy goleador. Hay que seguir trabajando, falta más por hacer, el mundo del fútbol es de todos los días y no puedes relajarte por nada.

- ¿Es el engreído de la hinchada de Xolos o usted la engríe?

Es mutuo. Xolos es mi casa y me dio la oportunidad de mostrarme en el exterior, además fui campeón con este elenco y nos queremos. Es una excelente relación.

- En la última fecha de LigaMX le anotó dos goles al Querétaro, de Jefferson Montero y Antonio Valencia, ¿cómo fue el encuentro con ellos?

- Siempre es bueno encontrarnos en cancha con compatriotas, es una señal que nuestro fútbol sigue creciendo. Jugar contra Antonio y Jeff siempre será especial por lo que han realizado en sus carreras.

- Y la familia, ¿cómo se ha adaptado a Tijuana?

- Muy bien nos adaptamos rápido, yo conocía la ciudad antes. No importa el lugar lo único que interesa es que estemos juntos.