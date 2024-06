Fernando Guerrero: "Mi sueño fue ser entrenador profesional"

Tras su último paso por Guayaquil City, ahora en un nuevo rol fuera de las canchas y con otras responsabilidades dentro del fútbol, la actualidad de Fernando ‘Chiqui’ Guerrero marca una distancia de su carrera deportiva. Con 34 años de edad decidió dar a un paso al costado en su extensa trayectoria como jugador y hoy es asistente técnico del equipo principal de Naranja Mekánica (Segunda Categoría), además de ser el entrenador de la sub-18 del mismo club.

Pese a que aún se mantiene físicamente, Guerrero reveló en entrevista a EXPRESO que está “muy feliz” y que su postura de retiro fue para empezar de joven como director técnico, una actividad a la que calificó compleja, por lo que “necesita fuerzas y mucha energía por la exigencia que requiere”, para lo cual enfatizó haberse preparado bien en esta nueva etapa.

Chiqui contó detalles de sus inicios en Real Madrid, las experiencias vividas en su carrera y sobre la actualidad de la selección ecuatoriana antes de la Copa América, además del mensaje a los jóvenes de la Tricolor.

Fernando Chiqui Guerrero da indicaciones a sus jugadores en la sub-18 de Naranja Mekánica Joffre Flores / GRANASA

¿Cómo fueron sus inicios en las formativas de Real Madrid?

Fue muy difícil. Estar en un país que no es el tuyo es muy complicado, me sacrifiqué junto a mis padres y mi hermana. Pasé muchas pruebas: de 2.000 niños luego fueron 200, después entre 40 necesitaban solo tres y pude quedarme por nueve años. Una experiencia muy bonita para mí porque veo cómo alzan la copa (Champions League) Nacho Fernández y Dani Carvajal, que fueron de mi época. Nacho fue compañero mío, compartimos vestuario en las juveniles y me alegro por ellos.

¿Cuáles son los directores técnicos que lo marcaron en su carrera?

Siempre soy agradecido con Pablo Repetto, con Renato Paiva que me ayudó y aprendí de él muchísimo. En Burnley tuve de técnico a Owen Coyle, quien fue el que me llevó a Inglaterra y apostó por mí, me cambió la vida

¿Qué intenta transmitir a los chicos de la sub-18 de Naranja Mekánica?

Trato de motivarlos, decirles que los sueños se cumplen con esfuerzo y sacrificio. Les digo que se mantengan motivados porque el fútbol les puede cambiar la vida en cualquier momento. Es difícil porque todos tienen pensamientos diferentes, pero vamos bien y estamos construyendo un buen equipo. Mi carrera como futbolista me está sirviendo mucho, todo lo que aprendí ahora lo pongo en práctica en lo que hago, sobre todo con los de la sub-18. Siempre mi sueño fue ser entrenador profesional, por eso mientras jugaba yo estudiaba.

¿Cuál es el mensaje para los jóvenes de la Tri?

Siempre tener respeto, humildad y educación, eso sirve para tomar buenas decisiones. Y por educación me refiero a los valores de la casa, de cómo te criaron en la familia, eso te hace llegar lejos. Es bonito verlos a Moisés (Caicedo), Piero (Hincapié) y (Willian) Pacho, quienes fueron compañeros míos en Independiente, siempre humildes, escuchaban a los más grandes, y ahora se ven reflejados sus sueños con esos tres factores.

¿Qué opina sobre lo ocurrido con Kendry Páez en un bar de Estados Unidos?

El mundo del fútbol es muy complicado, sobre todo a la edad que tiene (17). Le cambió la vida en un dos por tres y a veces uno no está preparado para eso. Quizás lo piensas para dos, tres o cinco años, pero no de un momento a otro. Son errores que comete cualquier ser humano. Lo importante es aprender y no volverlos a cometer porque si no, se vuelve una rutina. Tiene que enfocarse más en el fútbol.

Los jugadores de la sub-18 de Naranja Mekánica en entrenamiento dirigido por Fernando Guerrero Joffre Flores / GRANASA

¿Cuál es su apreciación sobre la Tri antes de la Copa América?

Creo que no llamaron a jugadores que se lo ganaron y están en buen nivel. No quiero decir que los que están ahora no estén bien, pero hubo otros que también se lo merecían. Pedro Ortiz y Fernando León, por ejemplo. Salvaron mucho a Emelec en partidos complicados, las estadísticas están ahí. Aníbal Chalá de Barcelona y otros más que fueron regulares, pero no están. Esperemos que hagan una buena Copa América.

¿Cuáles son sus mejores experiencias en su carrera como futbolista?

Podríamos quedarnos dos días contando anécdotas, pero resalto como mi experiencia más bonita cuando me subían a entrenar con el primer equipo de Los Galácticos (Real Madrid) junto a Beckhan, Figo, Zidane, Ronaldo, Robinho y Baptista. Que te elijan entre un once para la práctica con ese equipo para mí fue un orgullo. Asimismo, cuando llegué a Chapecoense (Brasil). Hace poco se había caído el avión y la ciudad estaba muy triste. Esa fue una experiencia muy emotiva.

Defendió a grandes de Ecuador: Emelec, Liga e Independiente. ¿Siente que le faltó jugar en Barcelona?

Sí. Tuve la oportunidad en dos ocasiones y en las dos tomé la decisión de quedarme en Independiente del Valle porque me sentía en casa. Además, justo íbamos a jugar la Recopa Sudamericana contra Flamengo. La decisión fue difícil, estuvo ahí la oportunidad, tenía casi firmado (mi pase), pero hablé con Michel (Deller) y me quedé.

Fernando Guerrero (d) dijo sentirse preparado en su inicio como director técnico Joffre Flores / GRANASA

