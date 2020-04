Fernando Gaibor dice que "pasaron cosas raras" cuando llegó a Independiente

Fernando Gaibor se destapó. El volante ecuatoriano confesó que cuando llegó al club argentino Independiente de Avellaneda, su adaptación se tornó complicada debido a muchas trabas que aparecieron en su camino.

En una entrevista con el programa Closs Continental, de Radio Continental de Argentina, Gaibor aseguró que cuando llegó al elenco rojo "pasaron cosas raras".

Socios de Barcelona dialogarán con finalistas de la Copa 1990 Leer más

"Me costó bastante adaptarme por varias circunstancias que no se las deseo a ningún extranjero, Había muchas cosas entre dirigencia, cuerpo técnico y jugadores no concordaban", dijo el ecuatoriano, quien está a préstamo en el Al-Wasl de Emiratos Árabes.

Gaibor manifestó que la presión en Independiente fue alta, pues cree que esta se dio, debido a que en su momento fue una de las compras más caras del cuadro argentino. En su momento se reportó que la dirigencia de los Diablos Rojos pagó más de $4 millones, por el pase del volante nacional.

“Antes de Cecilio Domínguez, la compra más cara había sido yo. Quizás por eso se la agarraron conmigo. Te echan esa responsabilidad como si tuvieras que ser Superman todos los partidos...".

El exvolante de Emelec también lamentó que, pese a que el club desembolsó una fuerte suma de dinero, por tenerlo en sus filas, la dirigencia nunca le dio un vehículo para movilizarse. "Me tenía que buscar los taxis para ir a entrenar y el club no me ponía un auto".

Sobre su vuelta a Independiente, la cual se tendría que dar en junio de este año, Gaibor afirmó que "no tengo problemas en volver. Siempre y cuando haya un compromiso de parte de todos para manejarnos de otra manera. Que haya comunicación y respeto”.

Hinchas lo critican

Tras estas declaraciones, en Twitter cientos de hinchas del elenco argentino cuestionaron al ecuatoriano, pues muchos aseguraron que no rindió lo esperado, por cuestiones propias de él.

"En qué momento Gaibor se convirtió en Zidane y no nos dimos cuenta? Anda un poquito pretencioso el muchacho...", colgó @AgusGell.

"Hay jugadores que se creen que son dioses. Bajate del pony #Gaibor, quién so'?", comentó @silviohaidar.