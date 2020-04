Fernando Gaibor, un ‘10’ entre las tareas caseras

Fernando Gaibor en una cancha de fútbol se traduce a control, técnica, ubicación, visión de juego, pases filtrados, buen remate de media distancia, cobrador de tiros libres y un ejecutante letal desde los 12 pasos. Otra historia es cuando el tetracampeón con Emelec se pone la mochila al hombro en las tareas del hogar.

En ese perfil no muchos lo conocen, con una escoba en la mano, haciendo batidos o preparando los desayunos para los más pequeños de la casa, pero el creativo del Al-Wasl ha aprovechado el mes de confinamiento para disfrutar con los suyos y recordar ciertos hábitos.

“Cuando estoy en competencia normal es bastante complicado ayudar en casa, porque pasas entrenando, viajando, concentras, o en las tardes haces actividades en el gimnasio, no hay tiempo, pero en estos momentos trato de ayudar a mi esposa mucho en la cocina y cosas con los niños. El desayuno o en la media tarde. La ayudo a lavar los platos. Varias actividades”, le cuenta a EXPRESO.

Me tocó viajar 19 horas para jugar con la selección. Disfruté, no lo sufrí porque quería estar. La pasamos bien, hubo mucho respeto.

“Estamos bien dentro de los parámetros que seguimos, pero la situación nos tiene preocupados a todos. Acá está bastante controlado el tema porque tomaron las precauciones necesarias apenas se agravó el virus”, relata.

Gaibor se encuentra en Dubái, ciudad de Emiratos Árabes, país que ha registrado 1.505 contagiados, 10 muertos y 125 recuperados y las medidas que han tomado fueron inmediatas y efectivas, dice el tricolor.

El toque de queda en la ciudad del Golfo Pérsico es de 20:00 a 06:00, pero “tenemos la orden de no salir de casa, solo para ir a hacer compras de primera necesidad. Está prohibido que una moto o un auto tenga dos pasajeros. Todo está paralizado, cero actividades”, agrega.

Fernando Gaibor llegó el año anterior a Emiratoe Árabes. Archivo

Con casi 10 meses en este país, Gaibor se ha acostumbrado al ritmo de vida y la cotidianidad de su nueva ciudad, hasta el idioma es cada vez menos complejo de digerir.

Pero a pesar de la lejanía, la memoria de Fernando no olvida su cuna y está al tanto de lo que sucede en Ecuador a nivel sanitario con la pandemia que alcanzó a su familia. “Hace poco murió un tío de mi mamá y un tío político de ella. El primero no fue por el virus, pero el segundo sí. Fue al hospital, no lo atendieron hasta después de pelear y pedir”, manifiesta.

Antes de señalar culpables, prefirió dejar una reflexión general -incluyéndose- en que se deben elegir cabezas en el país que “no busquen beneficios propios, sino de bien común”.

En Emiratos el coronavirus también ha impactado a nivel deportivo. La liga quedó suspendida y se estudia su finalización. “Están analizando terminar de jugar la liga y que nos hagan un test a todos los jugadores. Y ahí se terminarían los siete juegos que faltan”, detalla el montalvino, quien a la par asegura que la parte económica la tienen controlada.

Fernando Gaibor ha tenido buenas presentaciones con el Al-Wasl y podría quedarse. Cortesía

Su contrato con el Al-Wasl concluye en junio y -en caso de no renovar- deberá volver al club dueño de su pase, Independiente de Avellaneda, donde le gustaría tener una nueva oportunidad, pero tampoco descarta regresar a Ecuador. ¿Solo a Emelec?

“Es una pregunta complicada, uno no sabe qué podrá pasar en el futuro. Y más allá del amor a Emelec, uno tiene que ser profesional. Esperemos que si vuelvo a Ecuador sea a Emelec y no tenga que ser otro club, pero si me toca prestar servicios a otro lo defenderé con todas las ganas y corazón”, finalizó.

Por ahora el ‘10’ ecuatoriano seguirá tomando el mando de su hogar dando asistencias para su señora e hijos. Con un ojo esperando que Ecuador y el mundo salgan adelante en la lucha contra el coronavirus; y otro añorando su vuelta al campo de juego.