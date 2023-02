Fernando Alonso, la punta de lanza de Aston Martin

El conteo regresivo empezó. Con la presentación del AMR23, el piloto español de Fórmula 1, Fernando Alonso, se alista para debutar con la escudería británica Aston Martin en el Mundial 2023 y deja de entrada los objetivos y la hoja de ruta a seguir.

Kyrie Irving y Luka Doncic reaccionan tarde en Mavericks Leer más

De acuerdo con el calendario, el 23 y 24 de febrero, los bólidos se tomarán las pistas de Baréin en los test oficiales. Hasta que eso pase, el dos veces campeón mundial (2005-2006) precisa que por su experiencia el objetivo personal es “poner las bases, por lo menos, para el año que viene acortar el distancias” hacia los primeros puestos.

Alonso, de 41 años, es realista. Con el regreso a la alta competencia de la escudería en 2020 sabe que su llegada debe dejar huella y está dispuesto. El objetivo es liderar la zona media. Espera poder obtener los resultados que logró con Alpine el año pasado, pero con mucha más fiabilidad.

Este miércoles 15 de febrero el equipo probó el monoplaza en Silverstone. Las vueltas que dio no fueron de gran relevancia en lo que a rendimiento se refiere. Con la pista fría y un ritmo lento, el objetivo de Aston Martin no fue otro más que poder confirmar que todo funcionaba como es debido y que no haya ningún imprevisto. De hecho, por ello se rodó con neumáticos de lluvia.

“Aston Martin tiene la ambición de ser un equipo grande. Y eso es tentador y ahora no puedo estar más contento de la elección”, dijo Alonso a DAZN F1.

“El equipo tiene que dar pasos poco a poco para ser grande. Aston Martin tarde o temprano podrá ganar carreras, para luchar por cosas grandes, y yo intentaré poner mi granito de arena para que ese camino sea o más corto posible”, añadió el dos veces campeón del mundo con Renault.

On a flyer with the #AMR23. 😮‍💨 pic.twitter.com/HAwPirXaRC — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 15, 2023

Alonso cree que el de Aston Martin “es un proyecto a medio plazo”. “A corto plazo solo están los que ganaron el año pasado y eso hay que dejarlo claro. Aston Martin seguramente no va a ganar carreras este año; no vamos a ganar el campeonato este año, aunque sea triste decirlo ahora, pero lo sabemos. Pero vamos a poner las bases por lo menos para, el año que viene, acortar el camino”, señaló.

El español cree que el sitio de Aston Martin en 2023 es “detrás de los tres grandes”, Ferrari, Red Bull y Mercedes. “Entrar en la lucha con ellos es demasiado ambicioso, así que si podemos estar en esa cuarta plaza, donde estaba Alpine, pero con más fiabilidad, estaría contento”, comentó.