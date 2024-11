Exnovia de Gonzalo Plata: "Prometió casarse, pero descubrí su traición"

En Brasil, Gonzalo Plata la 'rompe' con Flamengo, en el torneo Brasileirao, y con las garotas fuera de las canchas, porque el ecuatoriano habría sido infiel a su exnovia, la modelo brasileña Fernanda Cardoso, con la actriz Maiara Braga, también oriunda de Brasil.

Fernanda, quien fue la pareja de Plata entre mayo y octubre de 2024, reveló en una entrevista con el portal Metrópoles, el jueves 7 de noviembre de 2024, que el ecuatoriano le prometió la ‘luna y las estrellas’. Incluso, le mencionó que su intención era casarse con ella.

Sin embargo, la brasileña aseguró que no creyó en los ofrecimientos del atacante ecuatoriano, porque descubrió que mantenía contacto con otras mujeres.

“Empezaron a aparecer mensajes de chicas en su celular, y él decía que quería estar conmigo, casarse conmigo para poder mudarme con él, y yo no creía nada de eso. Lo estaba pasando por alto. Me pidió que viviera con él, pero yo no quería salir de mi departamento porque no confiaba al 100% en esta relación”, detalló.

Ella recalcó que continuó su relación con Plata hasta que él empezó a seguir a Maiara en sus redes sociales, el 20 de noviembre de 2024.

“Cuando empezó a seguir a Maiara, después de un partido de Flamengo contra Corinthians (jugado en Sao Paulo), lo enfrenté (por vía telefónica) y él supuso que lo había descubierto. Sospeché que había sido en los días anteriores porque me mintió mucho sobre los horarios (de entrenamientos)”, reveló.

El ramo de flores: El momento que confirmó la traición de Gonzalo Plata

Fernanda tenía planeado encontrarse con Plata en Río de Janeiro el martes 22 de octubre de 2024, pero canceló su vuelo luego de descubrir la interacción entre él y Maiara. Sin embargo, después accedió a verse con quien todavía era su novio, porque él le prometió bloquearla de sus redes sociales.

“Compré otro vuelo para el día siguiente (miércoles 23 de octubre), estaba lloviendo y se cancelaron todos los vuelos. Luego me llamó por video y me mostró un ramo de flores que me había comprado. ¿Y adivina quién también publicó un ramo de flores? Maiara. Entonces comencé a sospechar”, señaló.

Gonzalo Plata es uno de los atacantes estelares de Flamengo. cortesía

Finalmente, ella terminó viajando a Río de Janeiro para encontrarse con Plata, quien admitió que envió el ramo floral.

“Cuando llegué a Río, miré su celular y había un mensaje de ella. Entonces lo enfrenté, comenzamos a pelear y él admitió que le había enviado flores el mismo día que me las compró”, explicó.

Por último, Fernanda aseguró que terminó la relación porque Plata no eliminó el contacto de Maiara e intentó ocultarlo cambiando el nombre a Noreira: “Pensó que no lo vería”.

