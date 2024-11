Felipe Haase: ¿Quién es el chileno que jugará la liga de desarrollo NBA?

El basquetbolista chileno Felipe Haase se convirtió en octubre pasado en el primer chileno en la G-League, la Liga de Desarrollo de la NBA, una competición en la que aspira a abrir puertas para más de sus compatriotas.

“Es un placer ser el primer chileno en la G-League; espero ser el primero de muchos. Mi idea de estar acá es ayudar a abrir las puertas a los que vienen detrás de mí”, explicó el ala-pívot de los Capitanes de la Ciudad de México.

Una de las razones por las que la selección chilena de baloncesto vive un momento dulce es por el impacto que ha tenido Haase, quien a los 16 años llegó a Estados Unidos a estudiar en la Cathedral School de Los Ángeles, donde luchó para adaptarse a un nuevo país luego de pasar toda su vida en la nación sudamericana.

“En Los Ángeles no la pasé bien, pero mi mamá no me dejó regresarme. Le doy todo el mérito a ella, fue la que me obligó a quedarme”, añadió el nacido en Osorno hace 26 años.

Tras su período de aclimatación en Los Ángeles, fichado por sus buenas actuaciones en las selecciones menores de Chile, se movió a la Miami Christian School, donde explotó al ser campeón estatal y galardonado como Jugador Más Valioso.

"En Miami tuve mucha suerte. Conocí a personas que influenciaron mi vida demasiado, me convertí en otro jugador, tanto mentalmente como físicamente".

Eso fue suficiente para llamar la atención de una de las universidades del torneo de baloncesto de la NCAA más prestigiosas, Carolina del Sur, en la que estuvo dos años para empezar un periplo por el basquetbol colegial de seis campañas, en las que también perteneció a Mercer y Southern Miss.

