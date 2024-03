Feliciano López: "Alcaraz y Sinner van a dominar el circuito; es el fin de una era"

Feliciano López, elegido por segundo año seguido director de las Finales de la Copa Davis que se disputarán en Málaga, entregó el futuro del tenis al español Carlos Alcaraz y al italiano Jannik Sinner ante el “final de una era” que se avecina y que hay que saber valorar.

“Es evidente. Se fue Roger Federer, Djokovic a saber lo que le queda y Rafa tampoco sabemos lo que le queda. Pero es evidente que el mundo del tenis está viviendo un cambio brutal. Al final lo que hemos vivido estos últimos tiempos ha sido irreal. Tres números uno, los tres mejores jugadores de la historia compitiendo juntos en los últimos quince años me parece irreal y que no va a volver a pasar nunca más. Cuanto antes lo aceptemos, mejor. Y cuanto antes cesen las comparaciones, pues también mejor”, dijo Feliciano tajante.

“Porque si lo pensamos fríamente no va a haber una generación mejor. No la hubo desde comenzó el tenis. Vamos a disfrutar de lo que tenemos, que no es lo que teníamos, porque es imposible. Hemos tenido una generación de tenistas que no se va a volver a repetir. Cuando hablo con gente y le digo que Andre Agassi ganó ocho Grand Slam y me responden ‘¿solo?’, pues es la percepción de la gente que no conoce el mundo del tenis, ni el deporte. Cuando llega un chico y gana 22 desmerece mucho lo que ha pasado antes. Y eso es injusto también”, argumentó el extenista español.

“Por eso tenemos que valorar lo que hay , sin compararlo con lo que ha habido. Disfrutar de algo que a mí, especialmente Jannik Sinner y Alcararz, me parecen dos fueras de serie. Creo que hemos tenido mucha suerte con ellos dos teniendo en cuenta que venimos de Federer, Nadal, Djokovic, Andy Murray, etcétera...Y nada más””, añadió.

“Me gusta mucho también Daniil Medvedev aunque es algo mayor pero me parece un gran competidor con un montón de cosas para seguir manteniéndose arriba. Pero Sinner y Alcaraz, tanto por edad, como por calidad y mentalidad me parece que van a dominar claramente. Si tuviera que apostar apostaría porque sí. Aunque esto es tenis y estás abierto a sorpresas”, indicó.

Feliciano López, sin embargo, no cree que el mal inicio de temporada de Novak Djokovic sea significativa y una señal. “Sinceramente, no. Me parece normal también. Hemos visto puntualmente también a Novak perder algún partido que no tocaba. La gente al final también se alarma. Como no pierde nunca, al final la gente se alarma. Yo no le daría más importancia de la que tiene. Perdió en Australia con Sinner, que es previsible cosas que han pasado toda la vida, y luego en Indian Wells..es su forma de entender ahora el calendario. Eso le ha funcionado bien. No creo que esto le pueda causar mayor problema. Vamos a ver que pasa”.

