La FEF hace un “trabajo nulo” con los árbitros del fútbol ecuatoriano

Cada vez falta menos para el inicio de la LigaPro 2024 (16 de febrero) y la Comisión Nacional Arbitraje (CNA) de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sigue sin tener un presidente, además de conocerse otros detalles importantes que demuestran una relación de “abandono” para el referato del país.

Por esta razón, EXPRESO se puso en contacto con dos actores del balompié nacional, cada uno desde un distinto entorno de trabajo, pero coincidiendo en que la FEF es responsable de la situación por la que pasan muchos árbitros.

El presidente de Manta FC, Jaime Estrada, fue enfático al mencionar que la Ecuafútbol debería preocuparse de los réferis en diversos aspectos para su debida preparación. Esto a falta de poco para la competencia.

“La Federación ha hecho un trabajo nulo porque no está trabajando en lo previo, en lo importante, en la capacitación, en la preparación física, en el cuidado médico y tenerlos al día”, respondió el dirigente.

Además, aseguró que, teniendo estas falencias con los árbitros, los representantes de equipos no estarían en la posición de ejercer algún tipo de presión o reclamo.

“Tiene que haber un sistema de normativas, pruebas, que los pagos sean correctos y acorde a la industria. Cómo podemos irnos en contra de los árbitros cuando no se los está preparando físicamente, no se les da atención a sus lesiones, no se les paga al día, sabemos que hay deudas de años. No los capacitan. No hay un ambiente donde haya armonía, es complicado trabajar así”, puntualizó Jaime Estrada.

Posteriormente, insistió que con esto habrá “un mejor trabajo de los señores árbitros en los campeonatos”.

Al ser cuestionado por los casos de corrupción de los jueces del fútbol nacional en 2020 manifestó: “No sé mucho porque yo estaba fuera de FEF (tras la separación del directorio presidido por Francisco Egas). No conozco detalle de lo sucedido. Escuché las declaraciones, pero no podría emitir un criterio”.

Por último, el principal del equipo atunero valoró el trabajo de LigaPro para la estabilidad de los jueces y asistentes de primera categoría (Serie A y Serie B).

“LigaPro intenta tenerlos relativamente al día, incluso a nosotros los clubes nos descuentan lo del arbitraje. Entendemos que debe haber un equilibrio para tener a un importante actor del fútbol ecuatoriano”, dijo el representante del equipo manabita.

De igual manera, para este Diario un exárbitro que conoce de cerca la realidad de la CNA y FEF confesó que hay un expreso “conformismo” de los directivos.

El exréferi en mención, quien prefirió mantenerse en el anonimato por posibles represalias, afirmó que: “Los cursos (para árbitros) tenían que haber empezado hace dos semanas. Son aprobados por Conmebol y FIFA desde diciembre para realizarlos en enero porque en febrero empieza el torneo”, acusando a FEF de no cumplir hasta el momento.

“La Federación no se ha manifestado con nada. Nosotros debemos seguir entrenando, nos paguen o no nos paguen, haya comisión o no haya”, dijo.

Luego reiteró que, “es un conformismo de los directivos. No es posible que los árbitros se entrenen sin condiciones técnicas, físicas, psicológicas y estar con la incertidumbre por la ausencia de un presidente (en la CNA), están preocupados”.

“El arbitraje no está bien. Tenemos un campeonato por empezar el 16 de febrero, el conformismo de la FEF es terrible”, insistió la fuente arbitral.

Finalmente, el exárbitro aclaró que, pese a la renuncia del presidente de la CNA (Roger Zambrano), los demás miembros no pueden hacer nada tras el silencio del directorio.

“Está totalmente abandonado el arbitraje del país y no lo digo por la comisión, sino por la Federación Ecuatoriana. Vamos a empezar el torneo y la FEF no se manifiesta”, mencionó.

