FEF: Francisco Egas pone en duda la realización de la Copa Ecuador 2024

Cuando todo parecía que había luz verde para el regreso de la Copa Ecuador en 2024, el presidente de FEF, Francisco Egas confesó que aún no puede dar por hecho que si se jugará o no una nueva edición de este torneo.

"No puedo darles un sí definitivo para poder tener la Copa Ecuador en este año porque no tenemos un contrato firmado en firme. Pero estamos trabajando arduamente para poder hacerlo", expresó en Radio La Red el principal directivo de la Ecuafútbol.

Pese a que algunos dirigentes de clubes ya anticipaban una inminente vuelta de dicho campeonato en el país, todavía hay que esperar para su anuncio de manera oficial, además que los miembros de la federación deben tomar en cuenta los calendarios de los otros torneos que se desarrollarán este año (LigaPro, Copa América, Eliminatorias Sudamericanas).

Por otro lado, Egas fue preguntado respecto a la Supercopa Ecuador (la disputa entre los últimos campeones de LigaPro y Copa Ecuador), a lo que contestó: "Soy partidario que no se juegue porque al no tener campeón de la Copa Ecuador, tendríamos que buscar un híbrido, pero estamos analizando los compromisos comerciales que tenemos para definir si se juega la Supercopa o no".

Únicamente se ha llevado a cabo dos versiones de Copa Ecuador, la primera en 2019, en el que Liga de Quito le arrebató el título a Delfín. Mientras que la segunda se realizó en 2022 cuando Independiente del Valle se coronó campeón tras derrotar a 9 de Octubre.

