Los 16 goles que marcó con Deportivo Cuenca y los 25 con Universidad Católica, en las temporadas 2012 y 2013 respectivamente, le valieron al argentino Federico Laurito para ser fichado como el delantero estrella de Barcelona.

Sin embargo, una lesión en su rodilla derecha no lo dejó brillar y terminó rescindiendo su contrato. En entrevista con EXPRESO, Laurito contó que se vio obligado a retirarse del balompié en 2020, cuando tenía 30 años, debido a una lesión osteocondral (penetra el cartílago hasta afectar al hueso subyacente) en su rodilla derecha, la cual le causa dolores si realiza ejercicios con intensidad.

- A Barcelona llegó como delantero estrella, ¿pero cómo cataloga su paso por el club?

- Lamentablemente no se me dieron las cosas en el equipo, el fútbol tiene estas cosas. Llegué, me adapté rápido al grupo y era titular. Me encantó el mundo Barcelona, pero al séptimo partido me lesioné la rodilla derecha y me tuve que operar. Ese fue mi último partido con el equipo. Son circunstancias que te llevan a no rendir y lastimosamente me pasó en el más grande de Ecuador.

- ¿Qué pensó tras lesionarse?

- Pensaba en recuperarme para volver a jugar, pero en Barcelona necesitas estar bien todos los días del año porque sus hinchas son muy exigentes y más con sus delanteros. Si llegas como un gran jugador, lo mínimo que esperan es que empieces a marcar goles desde el primer juego. Me ficharon solo por un año y mi recuperación demoraba siete meses. Por eso llegamos a un acuerdo con el club para terminar mi contrato. Solo cobré hasta el día que estuve, que fueron seis meses.

- ¿Por qué se retiró?

- Lo hice por una lesión osteocondral en mi rodilla derecha, que me apareció por el desgaste articular y las operaciones que tuve a lo largo de mi carrera en esta rodilla. Tras una nueva lesión en 2020 (estaba en Independiente Medellín, de Colombia) los médicos me dijeron que lo mejor era que no volviera a jugar. No pude regresar por el dolor intenso que me quedaba tras entrenar.

-¿Buscó alternativas?

- Obviamente fui a varios doctores. En mis planes no estaba retirarme, pero todos los especialistas me recomendaban retirarme porque si seguía realizando ejercicios con intensidad, los dolores serían más fuertes y eso me pasó. En los entrenamientos se me hinchaba la rodilla, no podía impactar la pelota y no podía correr. A mí siempre me ha gustado hacer bien las cosas y cuando vi que ya no podía, decidí retirarme. Si juego con amigos no hay problema, pero no puedo hacer las cosas con intensidad. Tampoco hay cómo solucionar mi lesión, no hay operación para esto.

Federico Laurito cuando defendió la camiseta de Barcelona. archivo

- ¿Extraña la rutina?

- Sí. En mi caso, juego al fútbol desde que tengo cuatro años. Ha sido complicado y se extraña porque de un día para otro me quitaron lo que más me gusta. Es difícil llevar el día a día sin hacer lo que a uno le apasiona. Pero lo bueno es que lo voy superando y estoy arrancando mi carrera como entrenador.

- ¿Cómo es su trabajo en Newell’s Old Boys?

- Trabajo en las formativas, estoy como entrenador. Estoy feliz porque lo que más se asemeja a un jugador de fútbol es un técnico. Me gusta este reto y en diciembre tendré mi licencia profesional. Estoy terminando el tercer año del curso de entrenador.

- ¿Cómo le va con los pequeños?

- Hay que tener alma de papá y profesor (entre risas). Lo bueno es que estoy en un club que es formador, que es competitivo, un semillero al que llegan muchos chicos en busca de una oportunidad. Es una gran exigencia y oportunidad para crecer, porque apunto a ser entrenador de jugadores profesionales. Estoy aprendiendo mucho porque también me gustaría volver a Ecuador para dirigir.

- ¿Cree que Jorge Célico sacará campeón a Barcelona?

- A Célico lo conozco porque coincidimos en Católica. Viene demostrando que es capaz de dirigir grandes equipos, que motiva a sus jugadores para llegar al objetivo. Es un técnico que prefiere ganar jugando bien al fútbol. Tal vez todavía no encuentra una regularidad, pero va a terminar el año de la mejor manera. Célico es meticuloso y las finales se suelen ganar por detalles. Lo más probable es que sea campeón. Recién está empezando, solo necesita tiempo.