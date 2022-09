El tenista suizo Roger Federer confirmó que jugará este viernes 23 de septiembre un partido de dobles de la Laver Cup, con la pareja aún por anunciar, que podría ser junto a Rafael Nadal, como parte de su adiós definitivo de las canchas.

Ya en la sede del torneo, el O2 de la capital británica, el helvético precisó que no estará disponible para el individuales, por sus problemas en la rodilla, pero que jugará el dobles como forma de decir adiós al circuito.

Wolkowyski, exjugador NBA, llega a Ecuador para dictar charlas en Pasaje Leer más

Sobre el retirarse, Federer confirmó que es “un proceso que comenzó a principios del verano”.

“Intentamos aumentar la intensidad de los entrenamientos y vimos que no podíamos. Es normal en rehabilitación aumentar un poco y ver que tienes que volver atrás, pero me hice un escáner y vi que no estaba como quería. No estaba dispuesto a arriesgarlo todo. No quería terminar mi carrera con tantas operaciones. El tenis es un deporte muy duro, con partidos a cinco sets, torneos cada semana en continentes diferentes, por lo que físicamente tienes que estar en buenas condiciones”, apuntó.

“Estás triste cuando te das cuenta de que es el final. Pero me pude olvidar un poco al irme de vacaciones. En Wimbledon -cuando asistió al centenario de la pista central- pensé que quizá habría oportunidad de volver el año que viene, pero durante las vacaciones no hablé mucho de ello”, añadió.