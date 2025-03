Fecha 5 de LigaPro: Días, horarios y canales donde ver | ¿Cuáles son por TV abierta?

El fútbol ecuatoriano no se detiene el próximo fin de semana y la actividad será desde e viernes 14 hasta el lunes 17 de marzo. Así lo ratificó la LigaPro que anunció cómo queda establecida la programación de la fecha 5 de la fase inicial del torneo y también qué canales serán los encargados de las respectivas transmisiones.

Como ha sido la costumbre de esta temporada, cuatro encuentros serán emitidos por señal de tv abierta. Estos son: Delfín vs. Deportivo Cuenca en el estadio Jocay; Universidad Católica vs. Manta en el Olímpico Atahualpa; Técnico Universitario vs. Barcelona en el Bellavista de Ambato; y El Nacional vs. Aucas en el Atahualpa.

Los demás de los encuentros de esta jornada se podrán ver por Zapping Sports y El Canal del Fútbol en sus días y horarios correspondientes.

Liga de Quito enfrentará a Emelec en el estadio George Capwell en la fecha 5 de Ligapro. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

La fecha 5 genera expectativa en los aficionados del balompié nacional debido a que podría haber movimiento en la tabla de posiciones de la LigaPro. Hoy el Ídolo es el líder con 9 puntos, pero es seguido de cerca por Liga de Quito y Macará que cuentan con 8 unidades, además de Mushuc Runa que tiene 7.

Programación de la fecha 5 de LigaPro | Fechas, horarios y dónde ver los partidos

Viernes 14 de marzo

- Mushuc Runa vs. Vinotinto Ecuador

Hora: 19:00

Estadio Olímpico, Riobamba

Transmite: Zapping y El Canal del Fútbol

Sábado 15 de marzo

- Libertad vs. Orense

Hora: 14:00

Estadio Reina del Cisne, Loja

Transmite: Zapping y El Canal del Fútbol

- Universidad Católica vs. Manta

Hora: 16:30

Estadio Olímpico Atahualpa, Quito

Transmite: Teleamazonas, Zapping y El Canal del Fútbol

- Delfín vs. Deportivo Cuenca

Hora: 19:00

Estadio Jocay, Manta

Transmite: Ecuavisa, Zapping y El Canal del Fútbol

Domingo 16 de marzo

- Independiente del Valle vs. Macará

Hora: 13:00

Estadio Banco Guayaquil, Sangolquí

Transmite: Zapping y El Canal del Fútbol

- El Nacional vs. Aucas

Hora: 15:30

Estadio Olímpico Atahualpa, Quito

Transmite: Ecuavisa, Zapping y El Canal del Fútbol

- Emelec vs. Liga de Quito

Hora: 18:00

Estadio George Capwell, Guayaquil

Transmite: Zapping y El Canal del Fútbol

Lunes 17 de marzo

- Técnico Universitario vs. Barcelona SC

Hora: 19:00

Estadio Bellavista, Ambato

Transmite: Teleamazonas, Zapping y El Canal del Fútbol

