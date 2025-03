Beccacece sobre Kendry Páez: "Está en un lugar donde puede centrar su cabeza"

El entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol Sebastián Beccacece compareció en rueda de prensa este martes 11 de marzo al respecto del joven jugador Kendry Páez, quien desde este año ya entrena con Chelsea en Inglaterra. Este cambio de 'aires' fue resaltado por el estratega, el que además reveló que recibe detalles de su permanente evolución.

Lea también: Barcelona SC: Posible alineación para enfrentar a Corinthians en Copa Libertadores

Cristiano Ronaldo, a poco de los 1000 goles: ¿A cuánto está de la cifra? Leer más

"He hablado con Kendry, con su agente. He hablado con su equipo, nos pasan informes de lo que hace en su club y cómo se ha adaptado. Vivo en Quito y lo que expresé fue porque vi ese entorno en el que estaba Kendry y sentía que lo ideal era ya tener esa adaptación en su futuro club", mencionó el director técnico argentino.

Beccacece continuó diciendo: "Estoy contento por él, está en un lugar donde puede centrar más su cabeza, en el lugar donde ya se había hablado. Es un paso importante. Los cambios hacen que uno salga de ciertos lugares que inconscientemente uno se va acomodando. Debe estar abierto a lo desconocido para hacerlo conocido".

El director técnico de la Tri Sebastián Beccacece en la Casa de la Selección en Quito ANGELO CHAMBA / EXPRESO

Kendry Páez en la selección ecuatoriana: ¿Será convocado para las eliminatorias?

Aunque este día aún no se reveló la lista de convocados de la Tri para los partidos de eliminatorias sudamericanas contra Venezuela y Chile, respectivamente, la presencia de Páez es posible a pesar de no venir con ritmo de competencia. El estratega no lo descartó para integrar la nómina.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!