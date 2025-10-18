FC Barcelona vs. Girona hoy: sigue en vivo el partido de la liga española

El FC Barcelona recibe al Girona este sábado 18 de octubre con varias bajas y la urgencia de volver al triunfo en LaLiga

Lamine Yamal es la novedad en el FC Barcelona para el partido ante Girona.

El FC Barcelona buscará reencontrarse con la victoria este sábado 18 de octubre en el estadio Olímpico Lluís Companys, desde las 09:15 (hora de Ecuador), ante un Girona que llega motivado tras su último triunfo. El derbi catalán promete emociones, aunque ambos equipos afrontan el compromiso con numerosas bajas que condicionan sus alineaciones.

Los azulgranas llegan golpeados tras caer ante el PSG (2-1) en la Champions League y el Sevilla (4-1) en LaLiga. Sin embargo, el técnico Hansi Flick recupera a Lamine Yamal y Fermín López, dos piezas clave para su esquema ofensivo.

Dani Olmo y Robert Lewandowski se lesionaron durante el parón internacional con España y Polonia, y no estarán disponibles frente al Girona ni para el clásico ante el Real Madrid del 26 de octubre. A ellos se suman Raphinha, que no se recuperó a tiempo de su lesión en el bíceps femoral, y Ferran Torres, quien padece una sobrecarga muscular.

Con tantas bajas ofensivas, Flick deberá recurrir a soluciones alternativas. El inglés Marcus Rashford es el único atacante con puesto asegurado, tras encadenar un gol y cuatro asistencias en las últimas cinco jornadas.

Si el entrenador alemán decide reservar a Lamine Yamal para la segunda mitad, el joven extremo sueco Roony Bardghji podría ocupar su lugar, mientras que Alejandro Balde sería opción para jugar más adelantado por izquierda.

En la medular, el panorama es más favorable. Pedri apunta a ser titular como mediapunta, acompañado por Frenkie de Jong y Marc Casadó en el doble pivote. El objetivo será controlar el ritmo de un rival que ha mostrado orden y solidez en las últimas fechas.

El Girona quiere dar el golpe en la visita al FC Barcelona. CORTESÍA

Por su parte, el Girona, dirigido por Míchel, llega con buenas sensaciones. Antes del parón venció al Valencia (2-1) y acumula tres partidos sin perder, con dos empates y un triunfo. Aunque sigue en puestos de descenso, su rendimiento ha mejorado y confía en continuar su escalada.

Ganar al Barcelona sería un golpe anímico enorme. El Girona ya sabe lo que es vencer en el Lluís Companys, donde en la temporada 2023-2024 logró un histórico 4-2 que lo llevó al liderato. Ahora busca puntuar para alejarse de la zona baja.

No obstante, Míchel también enfrenta bajas importantes: Thomas Lemar, David López, Juan Carlos Martín, Azzedine Ounahi y Donny van de Beek siguen lesionados, mientras que Alejandro Francés e Iván Martín están sancionados.

Sigue en vivo FC Barcelona vs. Girona

