Fanny Villao, la salvavidas que quiere llegar a un Mundial de Surf

Fanny Alexandra Villao Limón, de 25 años, quien se caracteriza por ser alegre y amiguera forma parte de los deportistas de élite del balneario de Montañita que mostraron su calidad en el circuito nacional de surf que se cumplió en la playa El Murciélago, de Manta.

El sueño olímpico del Gato Chila Leer más

Fanny Lu, como la conocen sus amigos, se ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional en damas, aunque su aspiración era clasificar al Isa World Surfing Games (Juegos Mundiales de Surf), no obstante, ella no pierde las esperanzas de volver a intentarlo.

“Estoy segura de que en cualquier momento llegaré a un mundial para competir con los grandes”, dijo con optimismo. Para cumplir su sueño la deportista no para de entrenar, su rutina mañanera consiste en trotes y saltos por toda la orilla de Montañita, eso le da fortaleza a su cuerpo.

Su trabajo de salvavidas también le ayuda, pues a diario debe estar entre las olas para auxiliar a las personas que por momentos son arrastradas por las corrientes marinas, “por semanas en temporada alta logramos salvar con mis compañeros unos diez ciudadanos”, expresó con orgullo.

Fanny Villao muestra su destreza sobre las olas. cortesía

Barcelona: El estadio Monumental será sede de la final de la Copa Libertadores 2022 Leer más

Fanny inició en el surf cuando tenía 15 años y jamás olvida el momento cuando su tío Isidro Villao, otro reconocido surfista del lugar, le prestó una tabla para que por primera vez aprenda a dominar las olas, ese día la chica pudo trepar en el tablón y salir airosa.

“Era una tabla de longboard y desde allí me especialicé en esa categoría, fue indescriptible lo que ese día viví; mi tío y los amigos que me acompañaban me aplaudían por mi desempeño”, recuerda la deportista. Desde ese momento Fanny Villao se dio cuenta de que tenía casta para alcanzar grandes triunfos en el deporte de sus amores.

La surfista es nativa de Montañita y creció al pie del mar, desde muy niña acompañaba a su padre en la captura de mariscos que utilizan para la preparación de ceviches que venden a los turistas y aunque aprendió a nadar desde muy pequeña, recién a los 17 años decidió entrar de lleno al surf.

Su principal logro hasta el momento fue hacerse acreedora al campeonato nacional en la categoría longboard en el 2017, esto le abrió la oportunidad de participar en los circuitos latinoamericanos ALAS Pro-Tour en donde se ubicó en tercer lugar en el 2018 evento deportivo que se desarrolló en las islas Galápagos.

Por su gran nivel fue seleccionada nacional en los Juegos Panamericanos de Perú en el 2019, la peninsular se ubicó en cuarto lugar entre 21 países y ahora que han retornado las competencias en tiempo de pandemia su gran sueño es participar en un mundial.

Fanny también trabaja como salvavidas en Montañita. joffre Lino

La pesista tricolor Angie Palacios logra tres medallas de oro en Colombia Leer más

“Estuve clasificada para ir a Francia y Japón, pero por falta de recursos económicos no pude asistir, por eso con mi trabajo estoy ahorrando para lograr nuevamente un cupo y poder representar con honor a mi país y a mi querido Montañita”, indicó.

Fanny en sus ratos libres enseña a los niños y adolescentes a surfear, considera que como ella aprendió, también debe transmitir sus conocimientos a los demás, así en poco tiempo Montañita o la Península serán una potencia en el deporte de la tabla.