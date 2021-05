La “falta de compromiso” de Perlaza le deja sin lugar en Liga de Quito

A la falta de buenos resultados tanto en la LigaPro como en la Copa Libertadores, en Liga de Quito ahora se suman los problemas internos.

Tras el empate ante Delfín, en Manta, el técnico Pablo Repetto dio a conocer que no contará más con el lateral derecho Pedro Pablo Perlaza. El jugador no formó parte del plantel que viajó a Manabí y en los últimos duelos coperos fue suplente.

“De Perlaza no veo el compromiso con el equipo, es por eso que no está; esta semana no vamos a contar con él. Todo lo que pasa lo ventilaremos en la interna”, afirmó el estratega uruguayo.

Agregó que su principal preocupación es “seguir el trabajo en la Copa. Este no es el momento que queremos en Liga, no es fácil motivar, pero la vamos a pelear”.

Los universitarios se juegan el jueves 27 de mayo, en casa, ante Unión La Calera de Chile, el asegurar el tercer lugar del Grupo G de la Copa Libertadores, que da acceso a los octavos de final de la Sudamericana.

Perlaza fue el dueño de la banda derecha de los albos y su gran nivel hizo que llegue hasta la Tricolor. Tiene dos años y medio más de contrato con Liga y mientras se soluciona su situación, entrenará de forma diferenciada al primer plantel.

Para Pietro Marsetti, campeón con los albos en 1990, es lamentable que se presenten problemas entre jugadores y el cuerpo técnico.

“Siempre perder a un jugador afecta, más si las razones de su salida no son futbolísticas. El plantel lo siente”, manifestó. Sobre la falta de compromiso que argumentó Repetto, dijo que “esto se lo demuestra en cada entrenamiento, en cada partido. También va de la mano con la disciplina”.

El exvolante espera que la dirigencia de Liga de Quito apele a su experiencia y tome la mejor decisión, escuchando a las dos partes.