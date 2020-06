"Es falso lo que dice Nicolás Queiroz"

Firme. El presidente de Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, Roberto Rodríguez, desmintió las declaraciones del volante uruguayo, Nicolás Queiroz, quien se quedó porque "no recibía ni cinco dólares".

"No es como el jugador se ha expresado, eso es falso. El club le pagó 4 meses adelantado un apartamento en la mejor urbanización de Manta, con vista al mar, los servicios básicos y los requerimientos que solicitó. Lamento las declaraciones desacertadas del jugador", dijo.

Marco Antonio Etcheverry: "Siempre tuve la intención de volver a Barcelona" Leer más

Rodríguez agregó que Queiroz participó la mañana de ayer (15 de junio) en los entrenamientos. A su vez explicó que se firmó con el un contrato que está dividido en dos anexos cuyas cifras no anunció, porque asegura existe un grado de confidencialidad de registro en la Liga Pro y FEF. Reconoció que se mantiene una deuda con el jugador en el 100% del anexo 2.

"El plantel está pagado en un 95% al mes de marzo, esperamos pagar las deudas en meses siguientes. Tenemos simplemente que buscar una forma de pago, no tenemos la liquidez porque no nos han cumplido. No estamos robando el dinero a nadie, el que no quiera entender es lamentable",manifestó

Rodríguez indicó que, además, de Queiroz, existen jugadores que aún no entienden la situación. Con ellos aseguró se seguirá conversando hasta que entiendan. "El presupuesto se ha reducido más del 55%", dijo.