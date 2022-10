Facundo Bagnis, el Challenger de Ambato le da la llave al Top 100 ATP

Simplemente calló al piso de rodillas, se llevó las manos a la cara y rompió en llanto. Esa muestra de emoción y desahogo de Facundo Bagnis, la tarde y noche del domingo 23 de octubre en Ambato, provincia de Tungurahua, tenía una explicación. La victoria sobre el brasileño Joao Reis Da Silva le significaba al rosarino de 32 años retomar la senda del triunfo y volver al Top 100 del tenis mundial.

El resultado de 7-6(7), 6-4, en 1 hora 47 minutos de partido, proclamaban a Bagnis campeón del Challenger de la ciudad ecuatoriana y le otorgaba 80 puntos ATP que ayer le hicieron amanecer en el puesto 99 del escalafón mundial.

“Es una alegría enorme. Hace semanas que no me venía sintiendo muy bien, no por los resultados, sino por mí mismo; de ahí que coronar este torneo, habiendo jugadores tan buenos, la verdad me emociona mucho”, precisó con voz entrecortada Bagnis, quien suma su título #16 en Challengers.

El partido se jugó bajo un intenso sol canicular a 2.500 metros de altitud y puso frente a frente a dos efectivos sacadores, el domingo el argentino conectó 13 aces y el brasileño 12. Y es que durante todo el torneo Reis Da Silva sumó 55 aces y Bagnis 45.

Con esos antecedentes, el primer set no hubo quiebres de servicio y se definió en ‘tie break’, el cual fue muy disputado, saliendo airoso Facundo por 9-7.

El rosarino de 32 años no aguantó la emoción y tras el punto final se echó a llorar. Cortesía

Ya en el segundo set, el argentino logró romper el saque, ventaja que la llevó hasta el décimo game en que sirvió para match. Un saque al cuerpo de su rival e ingreso a la net provocó la devolución de revés abierta del brasileño que selló el triunfo para Bagnis como nuevo campeón del Challenger de Ambato.

“Es como coronar el postre con la frutilla. Realmente, volver al top 100 era un objetivo propuesto, ahora tenemos que seguir cumpliendo algunos otros en los tres torneos que me quedan... Las estadísticas (aces) alimentan la confianza; así que vamos a seguir por más”, destacó el rosarino que entra al Top 10 de los máximos ganadores de Challengers en todos los tiempos.

Durante la ceremonia de premiación, Bagnis casi rompe en llanto. “Este título lo dedico a toda mi familia, a mi equipo de trabajo en Argentina, ellos estuvieron ahí codo a codo cuando más los necesitaba. Necesitaba eso porque sino, no se puede en una carrera tan difícil, así que obviamente va para ellos”, acotó emocionado.