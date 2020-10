Fabián Bustos quiere seguir en torneos internacionales

El entrenador de Barcelona, Fabián Bustos, ha reconocido que no quiere desprenderse de las competencias internacionales ya que hay una pequeña posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana, pero antes de eso deberán derrotar a Independiente del Valle en su casa.

“Tenemos todavía posibilidades de seguir en torneos internacionales, aunque ahora no estamos pensando en eso, pero Barcelona está obligado a ganar todos los partidos. Mañana van a ser titulares los que están bien para jugar. No estamos contentos por no ganar la primera etapa”, dijo el DT de los toreros.

Para el duelo de mañana contra el cetáceo, descartó a José Angulo y Cristian Colmán, mientras que dejó en suspendo la posibilidad de Jonatan Álvez.

“Es una situación que con el cuerpo médico estamos tratando de resolver, sabemos que si un jugador no está al 100% lo podríamos perder por media etapa. Angulo y Colman están descartados. Si Álvez no se recupera, podría jugar Bolaños o Preciado u otro chico”, agregó.

Por último, Bustos analizó lo que deberán hacer contra su exclub, con el que logró levantar el título de la LigaPro del 2019.

“Creo lo que tenemos que hacer para ganar el partido es ser intenso, agresivos, también tenemos que ser cautos en la parte defensiva, esa puede ser la clave para el próximo partido”.

"El plantel es el mismo, y sigue jerarquizándose, acaban de llegar refuerzos extranjeros, y algunos nacionales. Conozco bien al Delfín, estuve trabajando algunos años ahí y conozco bien cada uno de sus jugadores. Es un equipo duro con jugadores de experiencia", finalizó.