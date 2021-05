Fabián Bustos "Si mi memoria no me falla jugamos la final en la altura y fuimos campeones"

Redacción n Barcelona afrontará dos semanas intensas a nivel local e internacional, por lo que los dirigidos por Fabián Bustos no tienes espacio a ningún tipo de relajación. El domingo mide por LigaPro a 9 de octubre.

El director técnico de los amarillos reconoció que no se le dará prioridad a ninguno de los torneos y que no especulará en el estadio Modelo.

“Hoy tenemos que pensar en la LigaPro, en conseguir uno de nuestros objetivos y luego pensar en la Copa Libertadores y de ahí si se da la oportunidad seguir buscando objetivos y ese sería un hermoso objetivo (ser parte de la Final Única de la Copa Libertadores 2022)”, explicaron.

Sobre el rival del dominfo, Bustos también dio su análisis reconociendo que no esperan un duelo sencillo.

“Me parece que es un buen equipo, físico, intenso, que ha conseguido tener un funcionamiento, tienen una idea clara de juego. Seguramente va a ser un partido complicado, tenemos que intentar hacer nuestro juego. Debemos desnivelarlos y ser efectivos arriba”.

Al entrenador amarillo le recordaron que Barcelona no gana hace 10 fechas en al altura, a lo que al argentino-ecuatoriano respondió.

“Si no me equivoco, si mi memoria no me falla jugamos la final en la altura y fuimos campeones. Jugamos el 29 de diciembre del 2020 y dimos la vuelta olímpica ¿Casa Blanca tiene altura, no? No entiendo. Ojalá si es así como dicen, que no sumemos una victoria más y otra vez demos la vuelta que es lo que anhela el barcelonismo”, sentenció.