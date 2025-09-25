Estudiantes de La Plata vs. Flamengo: día y canales para ver EN VIVO la Libertadores

El Mengao parte con ventaja mínima tras el 2-1 en la ida y contará con la habilitación del atacante Gonzalo Plata

Flamengo se impuso 2-1 a Estudiantes en el partido de ida en Brasil.

El Flamengo visita este miércoles 25 de septiembre a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en un duelo decisivo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El Mengao llega con una ventaja mínima de 2-1 conseguida en la ida en Brasil, por lo que el técnico Filipe Luis pondrá en cancha a su mejor once para asegurar el pase a semifinales.

Una de las principales novedades es la habilitación de Gonzalo Plata, luego de que la Conmebol anulara la tarjeta roja que recibió en el primer encuentro. Con su velocidad y desequilibrio, el atacante ecuatoriano promete ser un arma ofensiva clave para los brasileños.

Gonzalo Plata estará habilitado para jugar el compromiso en La Plata. La Conmebol invalidó la tarjeta roja que recibió en el juego de ida. Christian macías;André Coelho

Por su parte, Estudiantes buscará remontar ante su hinchada. El conjunto argentino llega con confianza tras vencer con un equipo alternativo a Defensa y Justicia (1-0) en la última jornada de la Liga Profesional, resultado que le permitió cortar una racha negativa de tres derrotas seguidas y ubicarse en la tercera posición de la Zona A del Torneo Clausura.

Flamengo también afronta el duelo con buen presente. El pasado domingo igualó 1-1 frente a Vasco da Gama en el Brasileirao, donde reservó varios titulares. Ese empate le permitió conservar el liderato con 51 puntos, uno más que Cruzeiro, su principal perseguidor.

Detalles para ver Estudiantes de La Plata

¿Día? jueves 25 de septiembre

¿Horario? 19:30 (ECU / COL / PER), 20:30 (VEN / BOL), 21:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

¿Dónde? estadio UNO Jorge Luis Hirschi

¿Canales de transmisión y streaming? ESPN y Disney Plus

Comparativa de Estudiantes de La Plata y Flamengo en la Libertadores 2025

