Estas son las 16 selecciones clasificadas a octavos de final del Mundial Sub-20

Ya están listos los cruces de 8vos de final del Mundial sub-20 en Chile, sin Brasil

Colombia clasificó como primera de su grupo a los 8vos de final del Mundial Sub-20.

Después de una fase de grupos con muchas sorpresas, se definieron los clasificados a los 8vos de final del certamen juvenil en Chile, donde la sorpresa fue la eliminación de Brasil con 1 punto a raíz de: un empate y dos derrotas.

La fase de grupos se disputó del 27 de septiembre al 5 de octubre y ya tiene a los 2 mejores equipos de cada grupo y a los 4 mejores terceros que conformarán los 16 equipos en la siguiente fase, los cuales son:

Ucrania

España

Chile

México

Colombia

Sudáfrica

Argentina

Nigeria

Paraguay

Noruega

Japón

Francia

Estados Unidos de América

Italia

Marruecos

Corea del Sur

Estos son los partidos de los 8vos de final y su horario en Ecuador

Argentina clasificó con puntaje perfecto a los octavos de final. Cortesía

Los partidos de octavos de final se jugarán así:

7 de octubre

Ucrania vs España a las 14:30

Chile vs México a las 18:00

8 de octubre





Colombia vs Sudáfrica a las 14:30

Argentina vs Nigeria a las 14:30

Paraguay vs Noruega a las 18:00

Japón vs Francia a las 18:00

9 de octubre

Estados unidos vs Italia a las 14:30

Marruecos vs Corea del Sur a las 18:00

Los partidos estarán disponibles para los usuarios de DIRECTV Go.

¿Cuándo se jugarán el resto de fases?

Los cuartos de final se jugarán del 11 al 12 de octubre, las semifinales el 15 de octubre, el partido por el tercer lugar el 18 de octubre y la gran final en Santiago el 19 de octubre.

