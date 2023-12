Esto quemarán los deportistas de alto rendimiento en 2023

No hay derrotas sin aprendizaje y en eso coinciden los deportistas de élite Nicole Caicedo (Atletismo), Jaqueline Factos (Karate), Luisa Valverde (Lucha), Bryan Garboa (Judo) y Bella Paredes (Levantamiento de Pesas) a la hora de preguntarles qué situación deportiva negativa o deseo en especial quemarán este año que está a menos de 24 horas de culminar.

En conversación con EXPRESO, los deportistas hablan de sus tropiezos y cómo estos los han fortalecidos de cara a temporada 2024, un año que tendrá a los Juegos Olímpicos de París como plato fuerte.

NICOLE CAICEDO (ATLETISMO): "Dejaría atrás la muerte de mi padre"

Nicole Caicedo archivo

Para la velocista Nicole Caicedo, lo que principalmente dejaría atrás del 2023 es la muerte de su padre, pilar fundamental en su carrera deportiva: “Quemaría la muerte de mi papá y demás problemas personales. Fue una muerte que me golpeó muchísimo, pero en parte también me ayudó a superar bastante y a potencializar mis actividades para llegar a 2024 en la mejor forma”.

La velocista Nicole Caicedo y su espíritu indómito hacia los Olímpicos de París Leer más

Más allá de eso, la guayaquileña de 22 años confiesa que esta temporada fue productiva y superó sus expectativas: “Dejando eso a un lado, despedí el 2023 de la mejor manera porque no tuve lesiones y todo me fue de maravilla. Fue uno de los mejores años de mi vida deportiva”, añadió la medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Chile, recordista nacional de los 400 metros planos y primer lugar en los 200 metros plano del Mundial Absoluto de Budapest (Hungría). Sin dudas, una campaña que marcó a uno de los prospectos con mayor proyección en su disciplina.

JACQUELINE FACTOS (KARATE): "Las injusticias de jueces"

Jaquelina Factos. Cortesía

“Quemaría, algunas injusticias que tuve en algunas peleas... o sea quemaría a unos cuantos jueces”, afirmó entrerisas la karateca Jacqueline Factos, que recuerda de forma amarga su eliminación en la Premier League Copa Mundial Dublin.

Jacqueline Factos ‘saca la cara’ por el karate de América Leer más

“En mi tercer combate ante la ucraniana, ella fingió estar en K.O. por una patada mía. Hace mucho tiempo no veía a un deportista exagerar y fingir para anular un punto de su oponente, hace años no veía a alguien caer tan bajo con tal de no aceptar que lo derrotaron. Con esa pelea entraba a semifinales de la copa mundial, pero lastimosamente un juez brasileño le creyó todo el drama”, mencionó la quiteña de 38 años, de la competencia realizada en Irlanda el pasado mes de septiembre, que congregó a las 32 mejores karatecas del mundo. Jaky, como también es apoda, añadió también que le gustaría quemar su “lesión del dedo gordo del pie derecho” que le tuvo “con dolor todo el año”.

LUISA VALVERDE (LUCHA): "Quemaría mis inseguridades"

Luisa Valverde. Archivo

Para Luisa Valverde, el 2023 lo califica como “un gran año en el ámbito deportivo y personal”. No obstante, la luchadora que radica en los 57 kilogramos, no se queda conforme y manifiesta que, como toda deportista alto rendimiento “siempre existen cosas por mejorar”. Una de ellas son las inseguridades que muchas veces juegan en la cabeza de los atletas y ocasionan que trastabillen en sus metas.

Ecuatorianas empiezan el camino en el Mundial Senior de Lucha Leer más

“Quemaría mis inseguridades, por que el no estar segura es lo que me ha costado muchas veces poder conseguir una medalla y yo sé que puedo dar muchisímo más”, destacó la babahoyense de 32 años. “En lo personal quemaría todo lo malo que le pueda rodear a mi familia, vivimos en momento complicados por el tema de seguridad en el país y siempre está el temor que les pueda pasar algo y nosotros sin poder hacer nada, por estar lejos de casa”, añadió Luisa que pertenece a las filas de la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas).

BRYAN GARBOA (JUDO): "Le diría 'chao' a mis competencias de copa"

Bryan Garboa. CORTESÍA

“Quemaría las competencias de panamericanas que no me fue para nada bien. En un evento de Chile, en septiembre, mi cabeza estaba totalmente desenfocada. Ese evento lo sacaría porque me dio mucha desconfianza en los eventos posteriores. También estaba con el tema de la lesión del codo derecho. Fue el año que más lesiones tuve y me desharía de todas. Sin embargo, la temporada me deja un balance bueno ya que pude ir a mis primeros Juegos Panamericanos, conocí el Grand Slam y el Grand Prix. Fueron eventos súper fuertes donde tope a gente muy dura”, afirmó el judoca Bryan Garboa, que tal y como lo señala, el 2023 fue la gran oportunidad de despuntar en la palestra internacional.

El guayaquileño, de 22 años, proyecta que su talento y disciplina lo catapulte a los Juegos Olímpicos de París: “Tengo en mente meterme en la clasificación por cuota, pero sería mejor si entrara directamente”.

BELLA PAREDES (LEVANTAMIENTO DE PESAS): "El tiempo. A veces siento que es muy corto"

Bryan Garboa, con la mira en París 2024 Leer más

Bella Paredes. Freddy Rodriguez

Bella Paredes manifestó que, pese a tener un destacado año donde se adjudicó la medalla de bronce en el Mundial Absoluto de Levantamiento de Pesas, coronó el Campeonato Nacional Senior, y fue reconocida como la segunda mejor deportista del Guayas en la Noche del Legado, quedó con “hambre de más”, en un temporada sacudida por lesiones y con falta de tiempo.

Bella Paredes, con sed de gloria Leer más

“Las lesiones las quemaría completamente. A veces a los deportistas de alto rendimiento nos frena el proceso cuando vamos con toda la energía hacia adelante y este año tuve varias: se me regó tres veces el líquido de la rodilla derecha, tuve una lesión en el hombro derecho y una en el codo derecho también. Otra cosa que quemaría sería el tiempo, a veces siento que es demasiado corto y quisiera más”, dijo la halterista.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡Suscríbete a EXPRESO!