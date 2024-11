Esther Galarza: "En Ecuador decir las verdades es una grosería"

La forma de ser de la ciclista ecuatoriana Esther Galarza, frontal, directa y contestataria, ha sido una característica marcada a lo largo de su carrera, y no la piensa cambiar aunque “eso ofenda a muchas personas”, confesó a diario EXPRESO.

Fórmula 1: Max Verstappen es tetracampeón mundial y amenaza Michael Schumacher Leer más

Tras recibir este domingo 24 de noviembre el trofeo de bicampeona de la Vuelta Ciclística Femenina al Ecuador, la deportista dirigió varios dardos a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC), organizadora del torneo por, supuestamente, falta de apoyo; así como otras críticas en el análisis del ciclismo local.

“Siempre he dicho que lastimosamente en este país decir verdades es grosería; ni a los dirigentes, ni a los políticos les gusta eso”, sostuvo la corredora nacida en Dayuma, provincia de Orellana.

El ser dos veces campeona de forma consecutiva de la carrera de ciclismo para damas más importante del país, hacen a Galarza una voz autorizada para hablar del deporte que le ha dado tantas alegrías, sobre todo en esta temporada.

Las críticas

Galarza criticó principalmente la ruta de la etapa 3 de la Vuelta debido al terreno por el que tuvieron que correr. Jaime Jaramillo / Expreso

Protagonista de la Vuelta a Colombia, donde fue líder provisional de la clasificación general, Esther ya levantó la voz en esa ocasión. “Hay mucha gente en Ecuador que no apoya en nada; si te van a apoyar que lo hagan en todo, si no que no hagan perder el tiempo”, declaró luego de ganar la tercera etapa cafetera.

Sobre la ausencia de Richard Carapaz en los resientes Juegos Olímpicos París 2024, la también campeona de la Vuelta a Costa Rica 2024, expresó: “En Ecuador se hacen muy mal las cosas. Mira como Richard, siendo el que ganó el cupo, no estuvo en la olimpiada”, precisó.

Siga leyendo: (Moisés Caicedo vs Faustino Asprilla: ¿Números hablan más que palabras?)

También ha sido detractora del Ministerio del Deporte, porque “ni ellos ni la FEC, me han dado ni una gota de agua”. Ante la consulta de este diario sobre si esas declaraciones le han costado caro, Esther, con tranquilidad, señaló: “No vivo de ellos, así que si les cae el guante, pues que se los chante”.

Irregularidades

Volviendo a la Vuelta al Ecuador, la pedalista de 28 años criticó el circuito de la tercera etapa. “Creo que no pensaron en la integridad de nosotras, y no es que en Europa se corre así; allá no lo hacen así, y si lo hacen, primero piensan en la vida del deportista que está por sobre todo”, mencionó.

Karl Egloff, el ecuatoriano va por escalar el Everest en menos de 24 horas Leer más

Durante la Vuelta al Ecuador 2023, donde levantó el título, la oriunda de la provincia de Orellana atacó la forma de correr de sus rivales locales; no obstante, casi un año después reconoció el progreso, sobre todo de las más jóvenes.

“Es muy bonito ver como el ciclismo femenino (en Ecuador) ha ido creciendo. Para mí es satisfactorio ver a las chicas con una forma de pensar diferente, sacándose ese chip de correr solo a la expectativa o a rueda; hoy se arriesgan, atacan para ser protagonistas y eso me alegra mucho”, analizó.

Junto con Miryam Núñez, referente al integrar equipos profesionales internacionales, Galarza ha ido abriendo el camino del ciclismo femenino nacional, aunque la corredora del Eagle Bike en la Vuelta al Ecuador no lo había pensado así. “Estoy muy contenta por eso, y si mi trabajo aporta para que nuevas chicas crezcan me alegra bastante”, acotó.

Para la próxima temporada, Esther ya tiene planes: correrá para el Pato Bike de México, equipo con el que correrá durante todo el calendario 2025 buscando ser protagonista en cada una de las carreras del próximo año.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!