Paz criticó el embate que han recibido por la reaparición del caso Chila-Cheme

En Liga de Quito hay molestia por lo que calificaron como un embate en su contra tras la reaparición del caso de suplantación de identidad de Ángel Cheme, quien actuó por varios años en el fútbol ecuatoriano bajo el nombre de Gonzalo Chila.

"Nace de una nueva declaración de Chila-Cheme que hace alusión exactamente a lo mismo. Pero salió una persona a declarar que la hipocresía, que sí conocían. Me parece que la gente es tan estúpida que pretende que porque una persona viene a realizar una denuncia (nosotros debemos juzgar). Esas denuncias no las deben tratar los dirigentes porque no somos jueces. Podemos defender a los jugadores hasta un punto, pero si ya pasa a una situación legal, son otros los jueces que deben dictaminar y resolver el caso", afirmó Esteban Paz, principal directivo de los albos, a Área Deportiva.

También se refirió al reclamo que Estudiantes de la Plata, club al que derrotaron en la final de la Recopa Sudamericana de 2010, analiza realizar en la Conmebol. Señaló que "no nos tiene que preocupar" y agregó que "Estudiantes tiene todo el derecho de querer y pretender esclarecer todos los hechos alrededor del caso Chila-Cheme. Y es lo conveniente para que de una vez por todas se aclare y (termine) ese embate que tenemos de Guayaquil sobretodo, de los hinchas de un solo equipo, producto del liderazgo que tiene ese equipo y que ha querido tergiversar las cosas".

Paz enfatizó que "tenemos identificado quien busca tergiversar, generar el odio en el fútbol ecuatoriano, crear esta conmoción interna" y enfatizó que "señalar con el dedo al último equipo (en el que actuó Cheme) es una vergüenza, una falta de lógica, de entendimiento, ser obtusos, querer tergiversar las cosas para sacar provecho del momento. Pero no les vamos a dejar".

Cheme, bajo el apellido Chila, militó en Olmedo antes de fichar por Liga de Quito. Cuando formaba parte de los universitarios salió a la luz el tema de la suplantación de identidad por lo que el jugador fue sancionado con dos años de suspensión.