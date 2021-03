Esteban Dreer, entre la cancha y el micrófono

Esteban Dreer recibía llamadas telefónicas con ofertas para seguir su carrera bajo los tres palos tras desvincularse de Liga de Portoviejo. De todas las propuestas, una en especial le llamó la atención, pero era para desempeñarse fuera de la cancha. El Rifle dijo sí y de esta forma es que ahora combina dos actividades que guardan relación entre sí, la de futbolista y comentarista deportivo.

“En enero me llamaron de la producción del programa (Esto es Fútbol de TC Televisión), ya me habían visto en una entrevista hecha por ellos mismos y decidieron agregarme al proyecto, me encuentro cómodo, libre, y bien”, comentó el exarquero de Emelec, quien con 39 años, cuenta que ha realizado cursos para desenvolverse en público, al mismo tiempo que aclara: “no soy periodista y respeto la profesión”.

El guardameta revela a EXPRESO que no le resulta complejo opinar de quienes fueron sus compañeros en algún momento, porque siempre lo hace en un marco adecuado. Hace poco dio su criterio sobre la posible partida de Joao Rojas, ofensivo del Bombillo, al New York City de la Major League Soccer. “En el caso de Joao, lo conozco y tengo relación, por eso pienso que debe dar el salto a un fútbol más jerarquizado”. Dreer considera que es clave “no criticar, sino dar una opinión sobre alguna circunstancia o momento del partido”.

Al cumplir un mes en el programa, y tener varias vivencias, expresa que le gusta asimilar las experiencias de todos sus compañeros. “En los cortes escucho a los demás (Diego Arcos, Roberto Bonafont, Gabriela Alcívar, Vito Muñoz, Esteban Ávila, Ufredo Borbor), trato de aprender todo lo que dicen”, además de esta manera se prepara para los siguientes programas.

Esteban Dreer, en los instantes previa al programa Esto es Fútbol de TC. CORTESÍA / Diego Arcos

Sobre si siente nervios delante de una cámara, responde “no”, de forma tajante. “Nunca tuve presión cuando jugaba fútbol, y ahora frente a las cámaras tampoco me nace presión”.

Dreer llegó hace pocos días a un acuerdo con el Cuenca Fútbol Club de la Segunda Categoría de Azuay, algo que no le impedirá seguir en el programa, ya no de forma presencial, sino vía Zoom.

El exseleccionado nacional cuenta sus aspiraciones con el conjunto cuencano tanto en lo grupal como personal. “Quiero jugar estos dos últimos años para ascender, buscando priorizar la familia y seguir aprendiendo del programa”.

Así es como el Rifle, que consiguió cuatro títulos nacionales defendiendo el arco de Emelec, dispara ideas y propósitos para su futuro, pero sin dejar atrás todo lo vivido y los éxitos obtenidos, que lo impulsan a seguir ligado al fútbol, tanto dentro como fuera del campo.