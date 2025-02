Estadio Olímpico Atahualpa, una 'mina de oro' que sigue en el limbo

Son demasiados años en uso los del Estadio Olímpico Atahualpa desde que se construyó: 73 exactamente, de ellos muchos han estado caracterizados por promesas incumplidas, hasta llegar al día de hoy a un pedido de reconstrucción que finalmente no llega, ni llegará. Y es que el emblemático e histórico reducto parece estar condenado a no tener una reestructuración a mediano plazo, pues a su alrededor giran demasiados intereses, aún cuando el descuido de sus instalaciones hace rato dejó de ser una novedad.

Con la negativa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de realizar ahí la reciente Supercopa Ecuador y, más tarde, con la filtración de cifras de alquiler para la Noche Amarilla en Quito, se instaló nuevamente un debate recurrente sobre si el estadio está bien administrado, si debería tener una intervención, o si en realidad existe una reinversión del dinero que genera

El dueño

Desde Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), su administrador general, Rodrigo Borja, respondió a EXPRESO estas dudas, en las que empezó aclarando algo que considera “fundamental”: que la institución es la única dueña del estadio, eso pese a que se trata de una construcción municipal que fue entregada como donación.

Esa última idea, sumada a la identidad que el escenario tiene con la selección ecuatoriana de fútbol, al haber sido sede de históricos partidos, han hecho pensar que a la CDP se le podría quitar el inmueble eventualmente, cuando eso es imposible. De hecho, en 2022 la organización regularizó su título de propiedad con una modificación en el uso de suelo para permitir actividad de tipo comercial y no sólo deportiva.

Más comercial que deportivo

El tema comercial representa la mayor fuente de ingresos del Atahualpa, pues el alquiler para conciertos es de 50.000 dólares, siendo este el ingreso más significativo; mientras que los partidos de fútbol se han fijado en 2.400 dólares, siempre y cuando los cotejos no superen los 24.000 dólares por ingresos de taquilla, pues en esos casos el arrendatario deberá pagar a la CDP un 10% de la recaudación.

Así, por ejemplo, la última Noche Amarilla que se desarrolló en Quito, el 6 de febrero, se negoció por un valor fijo de 40.000 dólares, pues se trató de un evento deportivo con un espectáculo artístico; no fue una programación de fútbol regular.

Sobre este último compromiso, trascendió además una respuesta de la CDP sobre un supuesto pedido de pago adicional a Deportivo Quito (rival del Ídolo en la Noche Amarilla) por concepto de publicidad interna, el cual no estaba autorizado.

Lo que recauda

El mayor ingreso del estadio es por concepto de alquiler para conciertos. Archivo

Si se suman todos los valores descritos, el estadio bien puede llegar a recaudar aproximadamente $ 300.000 dólares por partidos de fútbol, así como un valor variable por concepto de alquiler para eventos artísticos. En 2024, por ejemplo, el escenario acogió siete conciertos, dejando aproximadamente 350.000 de ganancias más.

En cuanto a la publicidad, según Borja, el año pasado recién pudieron reordenar la casa: “Teníamos publicidades dentro del Atahualpa que no pagaban el valor que correspondía”. Y es que por varios años el estadio permitió injerencia externa de empresarios, equipos de fútbol e incluso organizaciones deportivas que “hacían lo que ellos querían”, asegura.

Pese a ello, el escenario dejó en 2024 un valor aproximado de 160.000 por publicidad; así lo hizo saber a EXPRESO una fuente del área de marketing del estadio. Eso sin contar los valores de publicidad interna que se encuentran en una cuenta bancaria específica mientras termina el conflicto legal con Deportivo Quito por la adjudicación de las ganancias. En esa cuenta, a decir del mismo Borja, hay cerca de otros 100.000 dólares.

¿Hay reinversión?

Dados los cálculos, surge la duda constante respecto a la reinversión en obras que está teniendo el escenario, pues según pudo confirmar EXPRESO por medio de personeros de mantenimiento de la CDP, en el estadio Olímpico Atahualpa no se hicieron más que arreglos habituales durante el año pasado. Eso sí, la prioridad es el cuidado de la cancha, que se mantenga como una de las mejores del país y que se gaste mensualmente unos 7.000 dólares, dijo Borja.

El mismo dirigente, en su defensa, explica que no se gastan todos los ingresos en el escenario por una cuestión de prioridades económicas ante el fomento deportivo en la provincia. “Debemos sostener la residencia de deportistas, el equipamiento, mantenimiento de otros escenarios deportivos; viajes de competencias, entrenadores y más. A eso hay que sumarle que los fondos de Estado no siempre llegan a tiempo, de ahí que debemos tener fondos propios para soportar ese ‘bajón’ y dar prioridad a gastos más urgentes”.

La disputa con Deportivo Quito

La Noche Amarilla en Quito, el 6 de febrero, fue uno de los últimos eventos. Archivo

El banco interesado en el Olímpico Atahualpa estuvo a punto de firmar con la CDP el año pasado, en diciembre, pero apareció en la disputa el dictamen final de un laudo arbitral con Deportivo Quito, equipo que reclama valores correspondientes a publicidad interna del escenario. Al final si bien el tribunal le terminó dando la razón a los azulgrana, la CDP llevó el caso a la Corte Provincial con un pedido de nulidad que aún debe atenderse.

Mientras eso se resuelve, el 17 de enero de este año, el tribunal arbitral del caso determinó la suspensión de la ejecución del laudo arbitral, es decir que Deportivo Quito seguirá imposibilitado de beneficiarse por la publicidad.

La disputa legal empezó en 2023, cuando tras una serie de desacuerdos la Concentración decidió dejar fuera al club del beneficio que está establecido en una ordenanza municipal de 1966, en la que se le cede el usufructo de la publicidad interna. Según una interpretación jurídica de la CDP, dicho usufructo tendría un plazo que ya se habría cumplido.

El tema puede acabar necesitando varios años para llegar a una resolución final, sin embargo la CDP espera que se agilice el proceso en la Corte Provincial y que se escuchen sus razones.

Según conoció este medio, entre los argumentos que presentó la institución está el hecho de que la disputa legal debía tratarse en instancia del juicio de acreedores que tiene vigente Deportivo Quito, por el que, de hecho, tiene asignado una sindico de quiebra que tampoco habría figurado como representante del club durante las mediaciones.

Sobre el tema, EXPRESO buscó la versión del presidente de los Chullas, José Pardo, quien no atendió mensajes, ni llamadas. Luis Otero, miembro del departamento de comunicación, fue quien dio a conocer a este diario que existe la disposición de no tratar nada sobre el tema mientras no se haga público en instancia legal, pues existe un acuerdo de confidencialidad.

Otras dudas, como el destino que tendría el dinero si finalmente el club gana en el proceso, considerando que se encuentra en una quiebra declarada; o qué papel ejerció la síndico de quiebra en el arbitraje con la CDP, fueron trasladadas al club por medio de Otero, quien ofreció entregar información oficial, pero después dejó de responder.

