Erling Haaland deja con las ganas al Real Madrid y al Barça

El delantero noruego del Borussia Dortmund Erling Braut Haaland señaló este lunes 22 de marzo en la concentración de su selección que los rumores sobre el interés de grandes equipos europeos, entre ellos el Barcelona y Real Madrid, no le preocupan y que aún tiene contrato.

"Todavía tengo tres años de contrato. No me altero por eso", declaró Haaland en la primera rueda de prensa de la concentración noruega en Marbella, según recogieron medios de este país.

Haaland y otros cuatro internacionales más que actúan en la liga alemana podrán jugar finalmente este miércoles contra Gibraltar, en el debut en la fase de clasificación para el Mundial, una vez que las autoridades alemanas han decidido relajar las cuarentenas para deportistas profesionales por la pandemia de coronavirus.

La emergente estrella noruega restó también importancia a las comparaciones con Cristiano Ronaldo y Messi por su precocidad goleadora en la Liga de Campeones.

“Hey, Haaland, ¿me das tu camiseta? Hey, tío, ¿pero no quieres tú la mía? pic.twitter.com/ytSSOn3Ooh — Manu Heredia (@ManuHeredia21) March 20, 2021

"Los medios son los que escriben sobre eso, no me centro en esas cosas. Quiero mejorar cada día. Ronaldo y Messi... No necesito hablar de ellos, son de los mejores de todos los tiempos. Todavía están muy lejos, por decirlo de algún modo", afirmó.

Haaland se refirió también al incidente del pasado fin de semana al terminar el partido contra el Colonia (2-2), cuando tiró al suelo la camiseta que le había pedido el español Jorge Meré.

"No se si os fijasteis cuando salí del campo, pero estaba bastante enojado. Fue una reacción equivocada tirar la camiseta, lo lamento. No fui capaz de controlarme, estaba muy enfadado", dijo Haaland, en referencia a su malestar por el empate.