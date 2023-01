El serbio Novak Djokovic aseguró que su intención no es parar tras conquistar su vigésimo segundo Grand Slam, eso apoyado a que se siente genial con su tenis, posterior a su victoria por 6-3, 7-6(4) y 7-6(5) en dos horas y 55 minutos ante el griego Stéfanos Tsitsipas, con lo que igualó al español Rafael Nadal con 22 títulos del Grand Slam.

“Estoy motivado para ganar tantos grandes como sea posible. A estas alturas, estos trofeos son la motivación más grande que explica por qué compito. No me gusta compararme a otros. Es un privilegio ser parte de la discusión. Invierto mucha energía para ganar tantos ‘majors’ como gane cualquiera. No quiero parar, me siento genial con mi tenis”, comentó en una rueda de prensa que fue introducida por el director del torneo Craig Tiley, quien organizó un brindis por el campeón en diez ocasiones del Abierto de Australia.

“Fue un gran orgullo y satisfacción cuando fue hacia mi palco. He colapsado emocionalmente con mi madre y mi hermano. Hasta ese momento he intentado no distraerme con lo de lidiar con la lesión”, agregó, luego de la victoria que lo colocará este lunes 30 de enero nuevamente como número uno del mundo.

“No me gustaban las posibilidades que tenía para este torneo. Sentía que era una cuestión de supervivencia. Entre los días de partido recibía los tratamientos y a partir de la cuarta ronda pude sentirme mucho mejor respecto a la movilidad”, desveló un Djokovic que no contó con el vendaje en el muslo izquierdo por primera vez desde que arrancó la competición.

“Es un poco de lenguaje frío que nosotros tenemos. Eso conlleva un gran corazón, fuerza mental y la tercera cosa, para poder conseguirlo”, comentó entre risas en alusión a sus gestos tras cerrar el punto de partido.

“Ellos toleran muchas cosas y yo les doy las gracias por cómo son”, dijo respecto a las palabras de enfado que le dirigió a su equipo durante el transcurso del segundo set.

“Sabía que contra Stéfanos iba a ser un partido completamente diferente. He empezado bastante bien. Él fue mejor en el segundo set y tuvo sus oportunidades. Fue un gran alivio”, expresó el serbio.

“Tuve problemas manteniendo mi servicio en el inicio, y eso se notó. No diría que fueron los nervios. Estaba motivado de saltar a la pista y luchar por el número uno. Estaba ansioso por el partido y darme una oportunidad ahí fuera. No creo que haya ninguna razón por la que me debería afectar la derrota de hoy, Es un paso adelante”, dijo por su parte un Tsitsipas que tropezó en lo que fue su segunda final de Grand Slam.