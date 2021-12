Para Enrique Guerrero, el 2021 será un año inolvidable. Viajes, competencias, victorias y derrotas hicieron que Kike, como lo conoce toda la comunidad de Jiu Jitsu brasilero en Ecuador, se coloque como uno de los mejores jiujitseros del país, y gracias a sus participaciones internacionales, también uno de los mejores atletas cinta café del mundo.

Ahora se prepara para continuar su camino al más alto nivel, compitiendo como cinturón negro adulto.

El inicio de la pandemia de Covid-19 en el año 2020, marcó un antes y un después en su vida. Él siempre amó el Jiu Jitsu y cada vez que tenía la oportunidad, viajaba a San Diego, Estados Unidos, para entrenar con su mentor y maestro, Johnny Tama, y así, seguir mejorando su nivel técnico. Sin embargo, nunca se dedicó a este deporte de manera profesional.

Cuando aún en Ecuador eran escasas las vacunas y las academias de Jiu Jitsu permanecían cerradas, los 'locos' que no pueden vivir sin este deporte, empezaron a entrenar en grupos pequeños, juntándose en 'treinos clandestinos', invadiendo con 'tatamis' las salas de sus casas para poder entrenar. Así nació Team Urdesa, la academia que dirige Guerrero junto a su socio y también cinturón negro, Luis Avilés.

A partir de esto, el guayaquileño tomó la decisión poner todo su esfuerzo para inspirar a sus alumnos con el ejemplo, y que su pequeña academia pueda convertirse en un gran equipo. Para lograrlo tuvo que dedicar todo su tiempo a entrenar y enseñar, Kike se convirtió en atleta profesional y esto llevó a su evolución y despegue.

Las victorias internacionales empezaron a llegar, fue campeón de varios torneos de la Federación Internacional de Jiu Jitsu Brasileño (IBJJF), imponiendo su estilo de lucha agresivo y con mucho 'corazón', Enrique se fue colocando entre los mejores atletas cinturón café peso Pena, pero sin duda, su máximo galardón fue lograr ser vicecampeón Panamericano.

Kike conversó con EXPRESO y contó sus impresiones sobre lo que fue el año 2021 para él como atleta de Jiu Jitsu.

Estoy muy contento con lo hecho en este 2021, me demostré a mi y todos los que me apoyan que puedo estar entre los mejores, trabajando fuerte y creyendo. Enrique Guerrero.

Para el Mundial de Jiu Jitsu de la IBJJ, Kike llegaba como una carta fuerte para representar a Ecuador en la competencia más importante de este deporte a nivel mundial. En el ranking de su categoría estaba posicionado como segundo en el mundo, y tenía el respaldo de todos sus amigos y alumnos, quienes llenaron las redes de mensajes de aliento.

Johnny Tama y Enrique Guerrero, las cartas de Ecuador para el mundial de Jiu Jitsu Leer más

Los memes también fueron parte de los mensajes de apoyo y cariño que le enviaron sus alumnos. CORTESÍA

Su participación en el Mundial de Jiu Jitsu no resultó como lo esperaba. Ganó la primera lucha, clasificándose a cuartos de final, en su segundo combate, no le alcanzó el tiempo para remontar el marcador de 2-0 en contra, y perdió. Así finalizó un año 2021, marcado de éxitos para Enrique Guerrero, quien a pesar de no haber conseguido su objetivo de ser campeón mundial, motivó con su esfuerzo y entrega, a toda la comunidad jiujitsera en el Ecuador que lo reconoce como uno de los mejores atletas del país.

A pesar de no haber sido campeón mundial, estoy muy feliz por la oportunidad que tuve de competir y demostrarme que puedo estar entre los mejores, como siempre digo, a veces se gana y a veces se aprende, nunca se pierde. Kike

Luego del mundial, durante su estancia en San Diego, sus profesores Johnny Tama y Ariel Pereira, quienes viven en esa ciudad, realizaron el ascenso de Guerrero a cinturón negro. Esto marca un nuevo comienzo en su carrera, llega al nivel élite competitivo, en donde deberá enfrentar a los mejores jiujitseros del mundo. Kike culminó su conversación con EXPRESO asegurando que está listo para el reto.