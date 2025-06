¿Y Enner Valencia? Beccacece habla de su figura... y de sus críticos

Trata de hablar despacio. Las preguntas vienen con veneno, pero nada lo altera. Sebastián Beccacece, el técnico de Ecuador, enfrenta los micrófonos con la misma tranquilidad con la que maneja su pizarra. Antes del viaje a Lima, donde Ecuador podría sellar su clasificación al Mundial 2025, el argentino dejó claro que no se inmuta con las redes ni con los dardos mediáticos.

“Nada es personal. Entiendo cuando se habla de más en redes sociales, pero es algo que no consumo porque es parte de esto”, dijo con su tono pausado.

No se sale del libreto. Lo suyo es estrategia, no show. Insiste: no es contra él, es porque es entrenador. Así funciona el cargo.

Enner Valencia es el goleador histórico de Ecuador Archivo

¿Y Enner? ¿Titular? ¿Figura?

Contra Brasil no hubo nueve fijo. Se apostó por el juego colectivo, sin referente de área. Pero para Perú, la historia cambia. Beccacece avisó que Enner Valencia está en planes para liderar el ataque, aunque todo depende de las próximas 24 horas. El rival llega herido y eso lo hace más peligroso.

Y ahí tiró un dardo con memoria: “Antes los medios insistían en que Enner ya no esté en la Selección. Ahora dicen: ‘¿Qué vamos a hacer si no está Enner?’. Pero lo tenemos. Messi tiene seis goles, Enner cinco. Ni Brasil tiene un jugador como él, contundente. Estamos hablando de Brasil, una potencia. Acá hay dos caminos: valorar lo que se tiene o intoxicarse con pensamientos que no suman”.

Y agregó, más filoso aún:c“Yo no puedo controlar lo que dicen o no dicen. Tampoco me interesa. Nunca tuvimos dudas: ni de Enner, ni de Gonzalo, ni de Leo, ni de Kevin. Cuando llegamos no teníamos delanteros en la tabla de goleadores. Hoy tenemos a Enner con cinco goles bajo nuestro proceso”.

Sobre el plan B para Perú, fue claro: nada de regalar pistas: “A esta hora no voy a dar armas al enemigo. Esperen hasta las 20:00 del martes para ver la alineación”.

Brasileños y ecuatorianos en el juego por Eliminatorias Sudamericanas del jueves 5 de junio, en el estadio Monumental. Miguel Canales / Expreso

Muchos no entendieron por qué Alan Franco terminó de delantero ante Brasil. Las críticas llovieron, pero Beccacece no esquiva el tema. Da la cara.

“Buscamos jugar con un futbolista sin referencia porque los centrales de Brasil son muy ganadores. Queríamos alguien como Yeboah, que baje a jugar. Tuvimos buena elaboración, buena construcción. Faltó en el área. Igual Yeboah tuvo dos: un cabezazo y otra que le faltó poquito. Lo que podemos mejorar es llegar con más gente, más cantidad, más volumen”.

100 minutos de gloria

Beccacece no habla de revancha ni de polémicas. Habla de trabajo. Sabe que está a 100 minutos de cumplir el objetivo por el que lo trajeron: llevar a Ecuador al Mundial.

“Desde 2009 no se gana en Lima. Tenemos un lindo desafío. Cuando llegamos, Ecuador estaba quinto, a dos puntos del repechaje, con chances de no ir al Mundial. Hoy estamos en zona de clasificación. Estamos en un lugar de privilegio”.

Gonzalo Valle debutó con Ecuador en el empate 0-0 ante Brasil. MIGUEL CANALES

Pero también lanza una advertencia: “Este puede ser el partido más duro de la eliminatoria. Perú se juega su última carta. Cuando estás al borde de la eliminación y no tienes más posibilidades, siempre das más. Es un partido muy lindo y peligroso”.

Con Brasil, se jugó sin altura. Y Beccacece se fue feliz. No por el resultado, sino por lo que descubrió su equipo.

“Con la información que obtuvimos, nos dimos cuenta que ya no necesitamos la altura para jugarle de igual a igual a Brasil”.

Las críticas por los no convocados siguen, pero él no se mueve. Habla sin levantar la voz. Sabe que la respuesta no está en las redes, sino en el campo.

